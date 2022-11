Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jessie Jazz Vuijk verliest vader, kort na miskraam

Het is geen makkelijke week voor model Jessie Jazz Vuijk. Nadat ze eergisteren meldde dat ze een miskraam heeft gehad, schreef ze gisteren dat haar vader is overleden. Beide mededelingen deed ze op haar Instagram, waar ze veel lieve reacties op krijgt.

„Papa je hebt mij gemaakt tot wie ik nu ben, je bent niet meer hier, maar dichterbij dan ooit”, schrijft Vuijk bij jeugdfoto’s van haar en haar vader. Ze laat weten dankbaar te zijn voor alle steunbetuigingen en even een paar dagen offline te gaan.



Apetrotse vader van Jessie Jazz Vuijk

Vuijks vader was al enige tijd ziek. Hij had darmkanker en „moest zich om die reden vorig jaar al tijdelijk laten vervangen als raadslid”. Dat meldt zijn partij ONS.VLAARDINGEN. Haar vader Ben Vuijk was daar namelijk al langere tijd gemeenteraadslid.

Ben heeft zich in de media meerdere keren uitgelaten over zijn dochter. Als zij in 2015 gekroond wordt als Miss Nederland, is hij apetrots. Hij geeft een interview aan het AD waarin hij vol lof over haar spreekt. „Als ik van iemand geloof dat ze voor wereldvrede zou kunnen zorgen, dan is zij het wel.”

‘Onze bubbel vol liefde klapte in 1 seconde uit elkaar’

Een dag eerder maakten Jessie Jazz Vuijk en Kaj Gorgels bekend dat ze in verwachting van een kindje waren, maar dat Vuijk een miskraam had gehad. „Onze bubbel vol met liefde klapte in 1 seconde uit elkaar”, schreef ze op Instagram. Het koppel had niet bekendgemaakt een kind te verwachten. Het 27-jarige model heeft veel steun aan Gorgels. „Er is geen man op aarde met wie ik dit liever aanga. Geen man die ik liever als de vader van mijn kind zie.”

Ook daarop kreeg Vuijk een hoop reacties. Zo zei Monica Geuze bijvoorbeeld „hou van jullie” en zijn er veel hartjes onder de post te vinden, geplaatst door onder anderen Nicolette van Dam, Bibi Reijman en Donny Roelvink.