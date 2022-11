Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eva Jinek na ophef over Kruidvat-foto: ‘Niet voor betaald, een grote wens’

Het deed nogal wat stof opwaaien: de foto waarop Eva Jinek gehuld is in een rood Kruidvat-tenue, met daarbij de tekst dat het haar fantasie was om bij de drogisterijketen te werken. Critici haastten zich om hun vraagtekens erbij te plaatsen: dit móet toch wel om een sponsordeal gaan? Daar is allemaal niets van waar, laat de blonde presentatrice vandaag op Instagram weten.

Jinek was eerder vandaag ook al onderwerp van gesprek, nadat Qatar-demonstranten haar talkshow verstoorden.

Eva Jinek liep een dagje mee bij Kruidvat in Mijdrecht

Jinek plaatste de opvallende foto vorige week geleden op Instagram. „Al zeker 13 jaar heb ik een hele specifieke fantasie: dat ik bij Kruidvat werk, en dan voornamelijk in het magazijn”, schreef ze hierbij. „Deze fantasie is geboren uit noodzaak en heeft me door heel wat live-uitzendingen heen gesleept. Afgelopen week is mijn langgekoesterde, specifieke fantasie dan eindelijk werkelijkheid geworden: ik mocht meelopen bij Kruidvat in Mijdrecht! Waarom ik dit wilde en hoe het was beschrijf ik in mijn nieuwsbrief die er morgenochtend uitgaat.”



In haar nieuwsbrief geeft ze tekst en uitleg. Ze vertelt dat ze in de beginjaren van haar live-televisiecarrière regelmatig bang was dat het een rampzalige vertoning zou worden. „Op deze momenten bedacht mijn brein een perfecte ontsnapping. Een fantasie die zo precies was dat het voelde als de werkelijkheid. Een wereld waar ik terecht kon en waar alles goed was. In die wereld werkte ik bij Kruidvat.”

Jinek reageert: ‘Het was uitsluitend en alleen voor de lol’

Jineks uitleg ten spijt, werd er vanuit verschillende hoeken met achterdocht gereageerd op de foto. Onder andere juicekoningin Yvonne Coldeweijer en de heren van Vandaag Inside spraken hun vermoedens uit dat Jinek met de actie heimelijk haar zakken aan het vullen was.

Vandaag voelde Jinek zich blijkbaar genoodzaakt om de geruchten tegen te spreken. „Lieve mensen, voor de goede orde: mijn bezoek aan Kruidvat was uitsluitend en alleen maar voor de lol”, laat ze via Instagram weten. „Ik ben er niet voor betaald, het is geen sponsordeal, er komt geen ‘ludiek vervolg’, geen reclame-campagne of televisieprogramma. Het was puur en alleen omdat het een langgekoesterde wens van mij was en Kruidvat zo aardig was om die wens in vervulling te laten gaan.”