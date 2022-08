Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Giel Boes is al een week stil voor het klimaat: ‘Ik zwijg voor de bomen’

Giel Boes zwijgt, tien dagen lang is het doel. Voorlopig lijkt dat te lukken, want hij leeft al een week in stilte. Waarom? Om het klimaat te redden, misschien een beetje overdreven gezegd. Boes wil in elk geval na zijn actie bomen gaan planten om de wereld weer een stukje groener te maken. Hij geeft trouwens eerlijk toe: hij is een keer met één klein woordje de mist in gegaan.

Zijn zus tipte Metro over de 34-jarige zwijger uit Eindhoven. „Dat we steeds meer bezig zijn met klimaatbewustwording is denk ik voor niemand onbekend. Velen slaan wellicht de bladzijde al om als ze zien dat het hier wéér over gaat”, stuurde Elke Boes, die zich met haar broer voor de wereld inzet met Stichting Boes Bos. Ze voegde om de aandacht toch aan te wakkeren echter toe: „Ik stuur mijn bericht niet alleen omdat ik trotse zus ben, maar ook omdat dit onderwerp van groot belang is, vind ik. Deze originele stunt voor het klimaat verdient wel een beetje media-aandacht.”

Doorknallen voor het klimaat

Hij zit thuis en waar dan ook een flink lang potje te zwijgen dus, die Giel Boes en niet zonder resultaat. Na vijf dagen had hij 2.000 euro voor de bomen ‘bij elkaar gezwegen’. De tussenstand nu: bijna 3.000 euro terwijl 12.000 zijn streven is. Hij is zowel tevreden als ontevreden: „Ik ben over de helft van mijn challenge, maar met de donaties ‘pas’ op een kwart. Dat wordt dus nog even doorknallen. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die doneren en zo een boompje bijdragen.”

Als de Metro-verslaggever hem benadert – uiteraard via WhatsApp – heeft hij net nog even een tv-interview te doen. Huh? Hij laat meteen weten dat hij daarbij normaal gesproken wordt geholpen door een familielid, vriend of collega. „Verder praat ik via schrift of de spraakfunctie van Google Translate.”

Zwijg-challenge ‘is pittig’

Met het gedoneerde geld gaat Giel Boes niet alleen bomen planten. Via de genoemde Stichting Boes Boes wil hij ook tropisch regenwoud beschermen en landbouw omzetten naar een duurzame toekomst voor de boeren (de Nederlandse boeren werden op NPO Radio 1 door columniste Janneke de Bijl trouwens flink aangepakt). Boes: „De andere doelen voor het klimaat heb ik ook op mijn donatiepagina gezet, als lezers dat willen weten. Een belangrijk doel is in elk geval het planten van één boom per Nederlander.”

Al weet hij waar hij het voor doet, het klimaat dat hem zo aan gaat, Giel Boes vindt zijn challenge ‘best pittig’. „Vooral omdat ik in mijn dagelijks leven hetzelfde doe als voorheen. Ik ga dus gewoon naar mijn werk, doe boodschappen enzovoort. Zal je net zien: maak ik juist nu voor het eerst mee dat twee verschillende mensen me op dezelfde dag vragen of zij iets van me mogen lenen. De één vroeg op straat om een fietspomp en de ander op kantoor een telefoonadapter. Ook waren dit allebei nog eens expats, die mijn tekst ‘Ik zwijg voor de bomen!’ op m’n shirt niet begrepen. Google Translate bleek wederom een trouwe vriend.”

‘Uitdaging door ADHD’

Hoe aardig zijn stunt ook, maar als iedereen op zo’n balkon gaat zitten zwijgen, daar daalt de zeespiegel toch niet van en gaan we de opwarming van de aarde toch niet beperken? Giel Boes: „Haha, nee. Wel als we allemaal een aquarium nemen en die vullen met zeewater, om Herman Finkers te quoten. Maar even serieus, want deze challenge is dat ook. Het zwijgen is puur om aandacht voor de bomen en het klimaat te vragen. Voor mij is dat een enorme uitdaging omdat ik ADHD heb. Normaal gesproken kan ik nog geen minuut stilzitten of zwijgen. Mijn verloofde heeft me daarom uitgedaagd en dat werd de aanleiding voor de challenge voor het klimaat.”

Zo’n zwijgend persoon in je buurt, biedt alle gelegenheid om hem eens plagend te testen door plotseling een vraag te stellen natuurlijk. Dat gebeurt dan ook. Boes: „Dagelijks. Ik heb een gecertificeerd bosje bomen namens onze stichting uitgeloofd voor wie me aan het praten krijgt. Eén collega is het al gelukt, toen ik op de automatische piloot ‘hoi’ terug zei. Buiten de gekkigheid vind ik bomen planten en beschermen fantastisch. We planten vooral in de tropen rond de evenaar. Daar heb je de meeste impact omdat het altijd zomer is. Maar we planten ook in Nederland bomen en struiken met eetbare soorten. De transitie van traditionele landbouw naar duurzame voedselbossen moet nog beter, maar gelukkig stappen meer boeren over naar een duurzame toekomst. De meeste impact kunnen we echter maken met ons eigen gedrag.”

Nieuwe stunt voor het klimaat komt eraan

Op weg naar maandag, de dag waarop Boes weer mag praten, hoopt hij op nog wat steun voor het klimaat uit Nederland. „We kunnen dit niet alleen met onze vrijwilligers. Alle steun voor de toekomst van onze kinderen is via Boes Bos van harte welkom.” En wat gaat hij die heuglijke dag 15 augustus als eerste zeggen, denkt hij? Boes: „Yes! We hebben ons doel gehaald en kunnen 20.000 bomen gaan planten. Dat hoop ik te kunnen zeggen in ieder geval. En ik ga mijn nieuwe stunt voor het klimaat aankondigen. Binnenkort ga ik tien dagen niet… je raadt het nooit!”

Eten? Boes sluit af: „Bingo.”