Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schok om overlijden ervaren bergbeklimmer: ‘Het moet een ongelukkige misstap zijn geweest’

De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) meldt dat de 64-jarige Roland Bekendam dinsdag in de bergen is verongelukt. De schok is groot, want Bekendam was een van de meest ervaren klimmers van Nederland. Medeklimmer Wilco van Rooijen vermoedt dat het een ongelukkige misstap moet zijn geweest.

Roland Bekendam was samen met iemand anders bezig met de beklimming van de Mischabelgraat van de Täschhorn. Dit is een 4491 meter hoge berg in Wallis. Hij gleed uit op een hoogte van 3910 meter en viel in de flank van de berg naar beneden. Bekendam overleed ter plekke, zo constateerde de reddingsarts.

Roland Bekendam was zeer ervaren

De NKBV ziet deze zomer meer ongelukken dan in de bergen dan in de jaren ervoor. De vereniging wijt dit deels aan onervaren wandelaars. „In coronatijd is wandelen in Nederland enorm populair geworden, vooral onder jongeren tussen 21 en 30 jaar”, vertelde directeur Robin Baks tegen persbureau ANP. „Deze relatief onervaren wandelaars merken nu dat het terrein in de bergen een stuk minder vergevingsgezind is dan als je in Nederland over een boomwortel struikelt.”

Dat geldt echter niet voor Bekendam: hij is een van de meest ervaren allround klimmers van Nederland. Hij startte zijn loopbaan in de bergsport als alpinist en heeft tal van aansprekende beklimmingen op zijn naam staan. De NKBV noemt hem ‘een mentaal én fysiek sterke klimmer die alle disciplines van de sport beheerste’.

‘Een hele fatale ongelukkige misstap’

Hoe kan hij dan toch om het leven zijn gekomen? In Langs De Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 was de bekende klimmer Wilco van Rooijen te gast om hierover te praten. Hij kende Bekendam zeer goed en is enorm geschrokken van het nieuws. „Hij was zeer, zeer ervaren en had heel veel expedities op zijn naam. Een jongen met ontzettend veel oog voor veiligheid”, vertelt hij. „Hij was een zeer uitmuntende rotsklimmer. Dit is gewoon een hele fatale ongelukkige misstap geweest, die je bij wijze van spreken op een keukentrappetje kan overkomen. In de Alpen is dat natuurlijk een ander verhaal.”

Van Rooijen denkt ook dat de huidige conditie van de Alpen er mogelijk iets mee te maken heeft. „Het is ontzettend slecht qua conditie in de Alpen door de warmte die we allemaal meemaken. Ik zat een paar weken geleden zelf ook nog in de Alpen en ook ik moet toegeven dat het om te huilen is hoe hard de gletsjers daar achteruitgaan. Waarmee de gevaren ook toenemen. Of er een direct verband is durf ik niet te zeggen, maar het speelt zeker mee.”