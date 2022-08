Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na overval op Tadić kritiek in Op1 op horloge-gedrag voetballers: ‘Rolex de eerste droom van elke speler’

Voetballers showen hun peperdure Rolex veel te gemakkelijk en te vaak op sociale media als Instagram. Dat werd gisteravond de strekking in talkshow Op1 nadat alwéér een een profspeler is overvallen, de aanvoerder van Ajax in dit geval. „Ze lopen met hun rijkdom te koop en dat is kuddegedrag.”

De politie van Amsterdam is nog op zoek naar twee mannen die Dušan Tadić hebben proberen te overvallen. De captain werd in de nacht van 27 op 28 juli opgewacht in de buurt van zijn woning in Amsterdam-Zuid, schreef De Telegraaf gisteren. Hij bleef ongedeerd bij een korte hevige worsteling en slaagde er vervolgens in te vluchten.

Tadić al eerder doelwit van Rolex-bende

Succesvolle voetballers trekken vaker de aandacht van criminelen. Ook Tadić was al eerder doelwit van overvallers, zo bleek twee jaar geleden tijdens een rechtszaak van leden van de zogenoemde Rolex-bende. Criminelen van die groep maakten met geweld dure horloges buit. De straatrovers kregen celstraffen tot vijf jaar. Tijdens een rechtszaak bleek dat de politie in afgeluisterde gesprekken had gehoord dat ook voetballers Tadić, Steven Bergwijn en Siem de Jong op het lijstje van die criminelen stonden. Zij werden toen niet overvallen. Vorig jaar werden de vrouw en kinderen van voetballer Eran Zahavi, inmiddels vertrokken bij PSV, tijdens een overval in hun huis in Amsterdam Buitenveldert vastgebonden. De politie is nog steeds op zoek naar de daders.



‘Voetballers steeds rijker en dat showen ze’

Hoe zit dat met Rolexen en profvoetballers?, wilde talkshow Op1 gisteravond weten. Beveiligingsexpert Rishi Mehilal en de oud-voetballers Evgeniy Levchenko en Glenn Helder schoven over het onderwerp aan. „Je ziet voetballers steeds rijker worden, Glenn zal dat beamen. En je ziet ze dat steeds meer showen sinds de komst van sociale media. De keiharde realiteit is dat je consequenties gaat zien”, zegt Levchenko, die op tv ook regelmatig zijn mening geeft over de oorlog in zijn geboorteland Oekraïne. „Wij hebben het daarbij altijd over landen als Italië en Spanje gehad. Maar als je makkelijker bij spelers kunt komen, gebeurt het steeds meer. Je merkt dat in Nederland de laatste tijd, met Zahavi, met Tadić en Fernandes volgens mij, het hier steeds erger wordt. En dat het steeds harder wordt. De verharding van de maatschappij kun je terugzien in de manier waarop spelers worden behandeld.”

„Hoe verklaar je dat het juist bij voetballers gebeurt?”, wilde Op1-presentator Jort Kelder weten. „Er zijn meer categorieën, maar dit valt wel heel erg op.” Levchenko: „Voetballers staan altijd in de spotlights, dat is te merken.” Glenn Helder vult aan: „En zetten zichzelf ook in de spotlights.” Levchenko weer: „Zeker. Zahavi showde bijvoorbeeld vaak zijn horloges. In mijn opinie mag dat, maar de keiharde realiteit is dat dat consequenties heeft.”

‘Van die Rolex moest ik m’n zonnebril opzetten’

Glenn Helder is een ervaringsdeskundige als het om plotseling veel geld verdienen gaat. Geld dat hij door een gokverslaving allemaal kwijt raakte trouwens. „Ik weet het nog goed”, zegt hij in Op1. „Je voetbalt bij Sparta en verdient een bepaald bedrag. Dan ga je naar Vitesse en verdien je opeens wat meer. 100.000 gulden bruto, voor mij veel geld in die tijd.” Later werd Helder bij Arsenal en Benfica een grootverdiener. „Ik weet nog dat ik werd uitgenodigd voor een kerstwedstrijd tegen AC Milan in Italië, waarbij spelers in de etalage werden gezet. Richard Witschge speelde toen bij Barcelona en deed ook mee. Hij kwam binnen met een horloge, een Rolex, en toen moest ik gewoon bijna m’n zonnebril opzetten. In mijn ogen zag ik dat toen als teken dat je geslaagd bent. Dat was de volgende stap.” Levchenko weer: „Het is ook kuddegedrag. Als je in een kleedkamer komt dan is, laten we eerlijk wezen, een Rolex de ultieme droom van elke speler. Als je een beetje salaris gaat verdienen, dan koop je eerst een Rolex. Bij min of meer elke voetballer kun je een Rolex halen.”

Maar waarom jagen criminelen op die horloges dan? Jort Kelder: „Kennelijk is dat heel aantrekkelijk en makkelijk.” Beveiligingsman Rishi Mehilal: „Het is makkelijk, maar voetballers lopen er ook zo mee te koop.” Kelder snapt dat niet. „Formule 1-coureur Leclerc werd laatst bestolen van een Rolex van 300.000 euro… Waar blijven die dingen?” Mehilal: „Ik ben geen expert, maar je hebt hele exclusieve modellen. Die worden op bestelling beroofd. Als je er zo mee te koop loopt en ze zijn exclusief, dat is het makkelijk.”

Rolex-wereld weigert naar Op1 te komen

De conclusie in Op1 is simpel: niet neer laten zien, zo’n Rolex. Maar ja… waarom zou een voetballer zo’n duur ‘klokkie’ dan nog nemen? De Rolex-wereld blijft verder schimmig. Jort Kelder: „We hebben vandaag volgens mij zestig mensen uit de Rolex-wereld uitgenodigd, maar niemand wilde komen praten. Bij hen gebeurden zulke dingen allemaal niet, zeiden ze. Maar ze hebben er natuurlijk allemaal belang bij dat hun wereld op deze manier blijft lopen.”

