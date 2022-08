Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Baas van Ryanair waarschuwt: ‘Binnenkort vlieg je niet meer voor een tientje’

Voor een appel en een ei naar een zonnige bestemming vliegen zit er binnenkort niet meer in, waarschuwt Ryanair-baas Michael O’Leary. O’Leary doet in een gesprek met de BBC Radio 4’s Today uit de doeken dat Ryanair geen vluchten meer gaat aanbieden tegen bodemprijzen. Dat heeft volgens hem alles te maken met de stijging van de brandstofkosten.

„Onze echt goedkope promotietarieven – de tarieven van 0,99 euro, zelfs de tarieven van 9,99 euro – ik denk dat je die tarieven de komende jaren niet zult zien”, vertelt O’Leary. Hij verwacht dat het gemiddelde tarief van de budgetmaatschappij in de komende vijf jaar gaat stijgen van ongeveer 40 euro vorig jaar tot ongeveer 50 euro.

Ryanair-baas: ‘Mensen zullen vaak blijven vliegen’

De stijging van de brandstofkosten die de vliegtarieven opdrijft, verhoogt net zo goed de energierekeningen van huishoudens. Ondanks dat dit kan leiden tot een minder hoog budget voor reizen, gelooft O’Leary dat mensen vaak zullen blijven vliegen. Hij denkt dat mensen eerder op zoek zullen gaan naar budgetvluchten in plaats van helemaal te bezuinigen op vluchten. „Mensen zullen prijsgevoeliger worden.”

Het aantal vluchten is in afgelopen decennia explosief gestegen door de opkomst van goedkopere vliegtickets. Mensen gaan vaker extra weekendjes weg, bovenop hun jaarlijkse vakantie. Er klinkt forse kritiek over de CO2-uitstoot die dat met zich meebrengt. Commerciële vluchten zorgen voor ongeveer 2,4 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. De sector staat flink onder druk om de impact op het klimaat te verminderen. O’Leary beargumenteert dat wegverkeer en scheepvaart een grotere bijdrage leveren aan de CO2-uitstoot en vindt de focus op minder vliegen ‘misplaatst’. Volgens hem zijn de hoeveelheid broeikasgassen sneller te verminderen als voertuigen op de weg overstappen van fossiele brandstof naar elektrisch.

‘Weinig sympathie voor luchthavens’

Na de coronaperiode trekken mensen er deze zomer weer massaal op uit en dat heeft chaos en drukte op de vliegvelden als gevolg. O’Leary is van mening dat Ryanair de situatie beter onder controle heeft dan andere vliegtuigmaatschappijen, omdat het ‘deels gelukkig en deels moedig’ is geweest in de beslissing om in november vorig jaar te beginnen met het rekruteren en opleiden van cabinepersoneel en piloten. Op dat moment gooide Omikron nog steeds het nodige roet in het eten van vliegtuigreizen.

O’Leary zegt weinig sympathie te hebben voor de luchthavens. Volgens hem kenden ze dienstregelingen maanden van tevoren en heeft het beveiligingspersoneel minder training nodig dan piloten. Hij is hoopvol dat de problemen op de Britse luchthavens volgende zomer zijn opgelost, maar vreest wel voor de nadelige effecten van Brexit op het aanwerven van personeel. Het vertrek uit de Europese Unie zou de oorzaak zijn van het nijpende personeelstekort op Britse luchthavens.