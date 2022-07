Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zwangere vrouw uit Texas vecht verkeersboete aan: ‘Ongeboren baby is ook passagier’

Een zwangere vrouw uit Texas is van plan om een verkeersboete, die ze kreeg voor rijden in de carpool-strook, aan te vechten. De vrouw stelt namelijk dat haar ongeboren baby ook telt als passagier en verwijst daarbij naar de strenge abortuswet in Texas en de discussie rondom abortuswetgeving die momenteel in heel de Verenigde Staten woedt.

De abortuswet in Texas beschouwt een ongeboren kind vanaf zes weken na de bevruchting als individu. Brandy Bottone was al 34 weken zwanger was toen ze vorige maand in Plano, Texas werd aangehouden omdat ze reed op een rijstrook die bedoeld was voor twee passagiers.

Met zijn tweeën

Bottone vertelt aan de lokale nieuwszender NBC 5 Dallas-Fort Worth dat de agent haar staande hield en vroeg of ze alleen in de auto zat. Daarop antwoordde ze: „Nee, we zijn met twee.” De agenten begreep het niet en vroeg waar de tweede passagier was. Vervolgens wees Bottone op haar buik: „Hier”, maar de agent accepteerde die uitleg niet. „Een ongeboren kind telt niet als passagier”, antwoordde hij.

Bottone maakte daarop een verwijzing naar de ophef rondom abortus in de VS en de strenge abortuswet in Texas. „Met alles wat er aan de hand is, telt dit als een baby.”

Abortuswet versus verkeerswet

De abortuswet in Texas beschouwt de term ‘individu’ immers als een ‘levend menselijk wezen, inclusief een ongeboren kind tijdens elk stadium van de zwangerschap’. Maar de verkeerswet erkent een baby echter niet als individu. „Ik vind het echt niet eerlijk dat de ene wet iets anders zegt dan de andere wet”, aldus Bottone.

De agent stelde dat de passagier zich niet in haar lichaam mocht bevinden en Bottone kreeg daarom alsnog een boete van 275 dollar (270 euro). Ze is van plan om de boete deze maand aan te vechten in de rechtbank.

Op 24 juni oordeelde het Amerikaanse het Hooggerechtshof dat de vijftig staten in de VS zelf mogen bepalen of ze abortus toestaan of niet. Vorig jaar stemde het Hooggerechtshof al tegen het blokkeren van de zeer strenge abortuswet in Texas. Die wet verbiedt het plegen van abortus zes weken na de bevruchting, maar veel mensen weten dan nog niet dat ze zwanger zijn. Ook klopt het hart van een foetus nog niet met zes weken.