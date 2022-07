Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 coole films en series op Netflix die afgelopen week uitkwamen

De eerste zwarte zaterdag is een feit en dus is het tijd voor een reddingsboei voor de getroffenen. Zoals iedere week hebben we vijf nieuwe films en series geselecteerd die afgelopen week op Netflix verschenen.

En dat is welkome afleiding als je muurvast staat op de Route du Soleil. Zeker als je in zo’n horrorfile terechtkomt, waar mensen om je heen uit de auto stappen, met elkaar gaan kletsen en ontredderd om zich heen kijken. Dan zit er maar één ding op: open de Netflix-app op je smartphone of tablet en verlies jezelf in een van de nieuwe Netflix-releases.

Nieuwe films en series op Netflix in week 27

In week 27 verschenen een aantal lekkere Netflix Originals om te streamen. Naast films en series ook een Original Anime.

1. The King of Stonks (Original Serie)

We trappen de lijst met films en series af met een vermakelijke Duitse productie. Snel geld verdienen, mooie auto’s, bizarre feestjes en af en toe een lijntje coke. Dat kan maar over één ding gaan: de financiële wereld. Tot zover de positieve aspecten. Het wereldje kenmerkt zich namelijk ook door narcisme, megalomanie en dubbele standaarden. The King of Stonks is een Duitse miniserie die ons op komische wijze een kijkje biedt achter de schermen.

2. The Longest Night (Original Serie)

Als vader met jonge kinderen zijn alle nachten lang. Of kort, maar net hoe je het bekijkt. The Longest Night vertelt een iets ander verhaal. Een groep gewapende mannen dringt een psychiatrische gevangenis binnen en is van plan een seriemoordenaar te grijpen. De gevangenisdirecteur denkt hier iets anders over en probeert er een stokje voor te steken. Deze Spaanse serie staat bol van geweld en gore; een heerlijke wegkijker die niet mag ontbreken in de lijst met films en series.

3. How To Build a Sex Room (Original Reality)

Netflix maakt continu originele films en series. How To Build a Sex Room is daar geen uitzondering op. Deze Netflix-docu vertelt over een slimme interieurontwerpster in Groot-Brittannië die een gat in de markt ontdekte: het ontwerpen van sekskamers. Geen gore afwerkhokken, maar stijlvol ingerichte ruimtes waar stellen (of groepen) hun diepste fantasieën ontdekken. How To Build a Sex Room toont de bijzondere wensen van klanten en laat ons zien hoe zo’n unieke kamer tot stand komt. Een aanrader voor de gepassioneerde kijker.

4. Girl in the Picture (Original Documentaire)

We vervolgen de lijst met films en series met nog een Netflix-documentaire: The Girl in the Picture. Een jonge vrouw wordt levenloos gevonden langs de kant van de weg. Vervolgens wordt haar zoontje ondergebracht in een pleeggezin. Dan wordt haar zoontje ontvoert door de biologische vader van de vrouw. Deze man blijkt geen onbekende te zijn van de politie en is al 20 jaar voortvluchtig. Een beerput aan tragedie gaat open in deze ijzingwekkende documentaire waarin de makers antwoorden zoeken. Wie was deze mysterieuze vrouw eigenlijk; het jonge meisje op de foto?

5. Uncle from Another World (Original Anime)

Voor de liefhebbers deze week ook een heerlijke anime-serie in de lijst met nieuwe films en series. Na 17 jaar ontwaakt de oom van Takafumi plots uit een coma. Een bijzondere man deze oom, want hij spreekt ineens een onbekende taal én bezit magische krachten. Dat is toch wel anders dan de standaardoom die ondersteboven een biertje kan drinken.

