Britse Madame Tussauds zet wassenbeeld Boris Johnson letterlijk op straat

Niet alleen de Britten zijn hun vertrouwen in Boris Johnson verloren. Ook Madame Tussauds lijkt geen fan meer te zijn na zijn aftreden. Het beroemde wassenbeeldenmuseum heeft het beeld van de Britse premier op straat gezet.

Het beeld van de werkloze Boris Johnson verscheen een dag na de aankondiging dat hij zou aftreden voor de deur van een kantoor van ‘jobs centre’, het Britse UWV. Het standbeeld was afkomstig uit het wassenbeeldenmuseum in het noordelijke Blackpool.

Voorbijgangers konden smakelijke om de grap lachen en gingen maar wat graag met de ‘werkloze’ Johnson op de foto.



Vacature voor Downing Street 10

En ook het decor rond het wassenbeeld van Boris Johnson in Londen kon rekenen op wat aanpassingen. De deur van Downing Street 10 is aangevuld met een bordje waarop ‘vacature’ te lezen valt. Madame Tussauds heeft inmiddels bevestigd dat het beeld van de afgetreden Britse premier officieel uit de tentoonstelling wordt gehaald wanneer hij wordt vervangen.



Afgelopen donderdag werd duidelijk dat Johnson definitief opstapt. Zijn aftreden volgt nadat ontevreden regeringsleden zich tegen hem keerden en massaal ontslag namen. De premier lag al langere tijd onder vuur, onder meer omdat hij een partijgenoot een vertrouwenspost gaf ondanks dat die van seksueel wangedrag was beschuldigd. Leden van de regering zagen dit jongste schandaal als de druppel die de emmer deed overlopen. Johnson blijft aan als regeringsleider totdat zijn Conservatieve Partij een nieuwe partijleider heeft gekozen.

Madame Tussauds haalt vaker grappen uit

Het is overigens niet de eerste keer dat Madame Tussauds een grap uithaalt met wassenbeelden van personen die onder vuur liggen. Zo plaatste het museum in Berlijn, vlak voor de Amerikaanse verkiezingen, het beeld van Donald Trump in een afvalcontainer waarop ‘Dump Trump’ stond. „De verkiezingen staan voor de deur en we maken plaats voor de volgende president”, grapte het wassenbeeldenmuseum destijds op Instagram.

Datzelfde beeld in Berlijn moest enkele maanden eerder al in ‘quarantaine’ omdat Trump en zijn vrouw Melania het coronavirus hadden opgelopen. Het wassenbeeld stond nog wel in het museum, maar droeg een mondkapje en was afgezet met lint om duidelijk te maken dat hij in quarantaine zat.