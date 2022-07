Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Lama’s deze zomer wekelijks terug op de buis en dit zijn de gasten

Wacht even? De Lama’s, na al die jaren, terug op je beeldscherm? Dat leek iets wat niet snel meer zou gebeuren. Maar toch? Ja, het is waar! De Lama’s komen deze zomer al terug met een nieuw wekelijks tv-programma.

De lama’s, a.k.a. de hilarische cabaretiers met hun spelrondes onder toeziend oog van Patrick Lodiers, zijn al een tijdje niet meer op tv te zien. Ondanks dat gingen ze nooit uit elkaar. Zo hebben oud-lama’s Ruben Nicolai, Tijl Beckand en Ruben van der Meer samen een podcast en volgden er meerdere grote theatershows van de komische formatie.

De Lama’s terug onder de naam TAFKAL

Maar op televisie, in hun traditionele vorm, zag je ze lange tijd niet. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. want ze keren toch echt terug. Onder de noemer TAFKAL, wat staat voor The Artists Formerly Known As Lama’s. Nicolai, Beckand, Van der Meer, Lodiers en Jeroen van Koningsbrugge zullen straks wekelijks weer op de buis verschijnen. „Spectaculair om naar te kijken, beter dan ooit”, zegt Lodiers over het nieuwe televisieprogramma.

„Afgelopen kerst hebben we bij elkaar gezeten, uitgebreid gedineerd. En daar kwam het echt op tafel van: we moeten weer het scherm op”, vertelt Beckand tegen RTL Boulevard.

Eerste gasten bekend

Nog heel even geduld dus, maar we kunnen wel alvast een hoop ‘ouderwetse’ spelletjes terugverwachten. Hoewel het decor nieuw is, komen onderdelen als de dierenwinkel, doventolk en de allerslechtste aller tijden, gewoon terug. „Gewoon lekker ouderwets gezellig”, aldus Van der Meer.

En er zijn ook al gasten voor het nieuwe programma bekend. Onder meer handbalster Estavana Polman, YouTuber Nienke Plas, undercoveragent Marcel van de Ven, rappers Kraantje Pappie en Willie Wartaal en tv-kok Miljuschka Witzenhausen doen dit seizoen mee.

26 augustus verschijnt het nieuwe seizoen op Videoland.