Op zoek naar een dagje uit? Dit zijn de populairste attracties per provincie

Veel toeristische attracties in ons land, eigenlijk allemaal, zijn nu nog dicht. Pretparken, musea, dierentuinen: het zijn dingen die menig weekend opfleuren. Maar wees gerust: ze blijven natuurlijk niet altijd dicht. Daarom heeft Musement, een boekingsplatform voor activiteiten wereldwijd, voor jou de populairste toeristische attracties per provincie op een rijtje gezet. Zo kun je je volgende dagje uit gelukkig al plannen!

Of je nou van musea houdt waar je veel leert, of je liever de longen uit je lijf schreeuwt in een achtbaan: Nederland heeft voor ieder wat wils. Om uit te zoeken welke toeristische trekpleisters nou het allerpopulairst zijn, heeft Musement meer dan 1100 attracties in Nederland geanalyseerd en met de resultaten een kaart gecreëerd. Voor elke provincie werd de attractie met het hoogste aantal beoordelingen op Google als de populairste beschouwd.

Populairste toeristische attractie per provincie

Noord-Holland

In Noord-Holland, en dan met name in Amsterdam, staan veel populaire toeristische attracties. Het Van Gogh Museum en het Anne Frank Huis scoren hoog, maar het Rijksmuseum gaat er toch met de winst vandoor. Hier zie je de wereldberoemde Nachtwacht van Rembrandt uiteraard, maar ook vele andere bijzondere schilderijen. Een kaartje voor het Rijksmuseum kost 20 euro voor een volwassene, kinderen van 18 jaar of jonger mogen gratis naar binnen.

Zuid-Holland

We gaan naar Rotterdam, want in Zuid-Holland wint de Markthal de titel ‘meest populaire toeristische attractie’. Als je hier nog nooit geweest bent, hebben we één tip voor je: ga met een lege maag. Hier kun je namelijk kiezen uit heel veel lekker eten, uit veel verschillende streken van het land. De entree is gratis, maar het eten natuurlijk (en jammer genoeg) niet.

Utrecht

Dierentuinen: daar houden Nederlanders (en toeristen in ons land) ook wel van. In Utrecht staat Ouwehands Dierenpark bovenaan de lijst. Hier zie je de bijzondere reuzenpanda’s Xing Ya en Wu Wen, die bij bezoekers vaak erg in trek zijn. Maar ook voor ijsberen, allerlei soorten apen en bijvoorbeeld giraffes kun je hier terecht. Vanaf 10 jaar oud betaal je 26,50 euro voor een kaartje.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zeeland

Helemaal onder in ons land, lekker dichtbij de kust, vinden we Zeeland. En daar is ook Neeltje Jans, de attractie die de Zeeuwse lijst aanvoert. Het is een natuurgebied, waar je heerlijk kunt uitwaaien. Er zijn fijne wandelroutes, maar je kunt ook met een boot langs de stormvloedkering varen en speuren naar zeehonden. ‘Entree’ is uiteraard gratis.

Noord-Brabant

Het toeristisch en cultureel aanbod is enorm gevarieerd in Nederland, maar toch gaan pretparken er in vier provincies met de winst vandoor. Ook in Noord-Brabant is dat uiteraard zo, met de wereldberoemde Efteling. Dat is dan ook de absolute winnaar onder alle pretparken in deze lijst. En da’s niet gek: een ritje in de Droomvlucht of de longen uit je lijf schreeuwen in de Baron 1898 blijft bijzonder. Een kaartje voor een dagje uit naar de Efteling kost je tussen de 38 en 41 euro.

Limburg

Ook in Limburg staat een populair pretpark: Toverland. Hier vind je zes betoverende werelden met meerde achtbanen, maar ook shows en allerlei entertainment. Er is zelfs een doolhof en een klimparcours: helemaal leuk voor met je kinderen of broertje(s) en zusje(s) dus. Een kaartje kost 20 euro, maar als je minimaal zeven dagen van tevoren boekt, krijg je vijf euro korting.

Overijssel

In Overijssel is Slagharen de populairste attractie: wederom een pretpark. Daar vind je allerlei attracties en shows, veelal in de stijl van het Wilde Westen. Zo kun je je gewichtloos voelen in de attractie Free Fall, waar je bijna veertig meter naar beneden ‘valt’. Maar er zijn ook achtbanen, bijvoorbeeld eentje die door een ‘mijn’ rijdt. Kaartjes zijn te koop vanaf 17,90 euro.

Drenthe

We gaan weer naar een dierentuin: namelijk Wildlands Adventure Zoo, dat in Drenthe de meest geliefde toeristische attractie is. Je kunt er door een jungle varen, verschillende soorten ‘ijsdieren’ zien (denk ijsberen, pinguïns, etc.) en volgens het dierenpark zelf maak je zo „een wereldreis in één dag”. Voor een kaartje betaal je 25 euro.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gelderland

Burgers’ Zoo gaat er in Gelderland met de winst vandoor. In die dierentuin kun je een grote verscheidenheid aan dieren ontdekken in hun natuurlijke habitat. Ze bouwen de verblijven namelijk zo echt mogelijk na, en dus leer je ook iets over hoe de dieren leven. Voor 24,50 euro ben je binnen.

Friesland

Misschien wist je het niet, maar ook het rustige Friesland heeft een dierentuin. Aquazoo, om precies te zijn. Dat betekent niet dat het een aquarium is, want er zijn ook genoeg landdieren te vinden. Rode panda’s, bijvoorbeeld, en kangoeroes. Maar er is ook een uitgebreide waterafdeling, waar je veel vissen en bijvoorbeeld zeehonden kunt bewonderen. Een kaartje kost 16,95 euro.

Groningen

Bourtange is een bijzonder dorp in Groningen, mede omdat het zo oud is. Het vestingdorp is namelijk tussen 1580 en 1593 aangelegd. Je kunt er overnachten, maar ook gewoon rondlopen en je even in het verleden wanen. Een kaartje kost 8,50 euro.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Flevoland

En last but zeker not least: Walibi in Flevoland. Misschien wel een van de meest bekende Nederlandse pretparken – na de Efteling dan. Dit is een pretpark voor de iets oudere bezoekers, waar de Efteling misschien meer tot de verbeelding van kinderen spreekt. Hier vind je vooral harde achtbanen en hoge loopings. Voor een dagje schreeuwen betaal je tussen de 31 en 39,50 euro, afhankelijk van de dag.