Weleens 24 uur in een achtbaan gezeten? Elf (draaierige) durfals deden het

24 uur lang in een achtbaan en gaan met die banaan. De meeste mensen moeten er niet aan denken waarschijnlijk, maar meerdere helden het afgelopen weekend wel.

Na een strijd van 24 uur is de Troy Coaster Challenge in Attractiepark Toverland in het Limburgse Sevenum succesvol afgerond. Zaterdag stapten twaalf deelnemers in houten achtbaan Troy. Niet voor een paar rondjes gehobbel en gedraai, maar om 24 uur lang ritjes te maken in de attractie. Uiteindelijk haalden elf van hen de eindstreep en viel maar één persoon af. Met deze ludieke actie is 32.658 euro opgehaald voor Stichting Durf Te Vragen.

Hieronder zie je beelden, toen de durfals ‘nog maar twaalf uur’ in de achtbaan zaten.

Vierduizend mensen wilden 24 uur de achtbaan in

De derde en tot nu toe meest succesvolle editie van de Troy Coaster Challenge kwam gisteren dus tot een succesvol einde. De twaalf deelnemers werden geselecteerd uit bijna vierduizend aanmeldingen die allemaal de volledige 24 uur wilden doorstaan. Gasten van Toverland konden een zitje naast de deelnemers reserveren, meedoen met een online veiling of unieke achtbaanonderdelen kopen. Hiermee werd geld opgehaald voor de eerder genoemde Stichting Durf Te Vragen.

Na een lange nacht waren vooral de laatste uren van de marathon een ware uitdaging voor de deelnemers. „Zeker bij zonsopkomst was het flink doorbijten, maar na een korte ontbijtpauze waren we goed opgeladen voor de laatste etappe”, vertelt deelnemer Kevin Meijvis (30). Tijdens de laatste rit werden de achtbaan-helden vergezeld door YouTubers Dylan Haegens en Marit Brugman – oprichters van Stichting Durf Te Vragen – en Jean Gelissen Sr., de eigenaar en oprichter van Toverland.

Wil je online één ritje maken? Kijk dan hier:

Kassa voor het goede doel

De vele zonnige uren in de hoogste, snelste en langste houten achtbaan van de Benelux leverde dus enkele tienduizenden euro’s op voor Durf Te Vragen. De stichting heeft als doelstelling jongeren te helpen met het herkennen en erkennen van psychische problemen zoals angst, depressie, dwang, trauma of eetproblemen. „In heel Nederland zijn er jongeren die in een emotionele achtbaan zitten. Deze toppers zitten voor hén 24 uur in een fysieke achtbaan en dat vinden we echt fantastisch”, zei Carla Brugman, voorzitter van de stichting.

De Troy Coaster Challenge was onderdeel van de Troyback Days, een speciaal feestweekend om het 15-jarig jubileum van houten achtbaan Troy te vieren.

