Wachtrij omzeilen door handicap te faken? Schiphol ziet het steeds meer

Het begint een opmerkelijke trend te worden: lange wachtrijen op luchthavens omzeilen door te doen alsof je een handicap hebt. Schiphol heeft er ook steeds meer mee te maken, zegt de luchthaven tegen AT5. Sinds de meivakantie is er een toename van 35 procent in het aantal aanvragen om passagiersassistentie vergeleken met 2019.

Al eerder kwamen vliegtuigpassagiers op het idee om hun handicap te faken om wachtrijen op andere luchthavens te omzeilen. Zo postte de Britse student Wolf Jenkins in juni al een filmpje waarop hij liet zien hoe dat in zijn werk ging. „Geweldig wat het uittrekken van één sok wel niet kan doen”, schreef hij bij het TikTok-filmpje.

Daarmee doelde hij op het feit dat hij zijn sok en schoen uitdeed toen hij de lange wachtrij op de luchthaven van Ibiza zag. Bij de beveiliging deed hij alsof hij een blessure aan zijn enkel had. De student kreeg al snel een rolstoel toebedeeld. Daarmee hoefde hij niet in de wachtrij te wachten. Hij kreeg zelfs comfortabelere stoelen in het vliegtuig. Blijkbaar hebben ook Nederlanders zich laten inspireren door deze nogal onbeschaafde truc.

Schiphol: ‘Mogen niet vragen naar reden van aanvraag’

Schiphol ziet namelijk opmerkelijk meer neppers op de luchthaven, alhoewel ze dat niet hard kunnen maken. Want direct vragen naar de handicap mag niet. Tegen AT5 zegt Schiphol-woordvoerder Madelon van der Hof dat ze wettelijk gezien geen vraagtekens mag plaatsen. „We zijn wettelijk verplicht om iedereen die daarom vraagt, hulp te verlenen. We mogen dus niet vragen naar de reden van de aanvraag.”

Dat het aantal aanvragen is gestegen, komt volgens de woordvoerder overigens niet puur door mensen die een handicap faken. Het komt deels ook omdat mensen langer moeten wachten. Voor sommigen is dat niet haalbaar. „Die hebben dus fysiek eerder assistentie nodig.”

Rolstoeltekort gevolg van mensen die wachtrij omzeilen

Voor de nep-gehandicapten heeft Schiphol geen goed woord over. „Het zorgt ervoor dat de kwetsbare groep reizigers hierdoor in de verdrukking komt.” Zo moeten mensen met een beperking langer wachten op assistentie en is er volgens de luchthaven soms zelfs een rolstoeltekort.

En dat komt hard aan bij mensen die deze rolstoelen door hun ziekte juist zo hard nodig hebben. „Mensen hebben geen idee wat voor offers wij moeten brengen om te kunnen reizen”, zegt een patiënt tegen AT5. „Daar gaat een lange planning aan vooraf. Als je dan gaat faken dat je een beperking hebt, dan vraag ik me wel af waar we als maatschappij naartoe zijn afgedaald.”

Schiphol roept op om alleen assistentie aan te vragen als dat noodzakelijk is. Al zullen asociale neppers zich daardoor waarschijnlijk niet laten tegenhouden.