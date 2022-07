Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Advocaten luiden noodklok: ‘Zorg dat Taghi ons niet ook vermoordt’

Zorg dat Ridouan Taghi ons niet doodschiet. Dat is in het kort de boodschap van advocaten Peter Schouten (65) en Onno de Jong (64). De twee vrezen voor hun leven vanwege een capaciteitstekort bij de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging.

De juristen staan kroongetuige Nabi B. bij in de strafzaak tegen Ridouan Taghi. Een roerige zaak die gekenmerkt wordt door bloedvergieten. Iedereen herinnert zich immers nog de beelden van een doodgeschoten Peter R. de Vries in het centrum van Amsterdam. De vorige advocaat van deze kroongetuige, Derk Wiersum, werd eveneens op klaarlichte dag vermoord. Een lot dat Schouten en De Jong zichzelf willen besparen. „Wij kunnen er niets aan doen dat criminelen ons op een dodenlijst hebben gezet”, aldus de juristen in het Algemeen Dagblad.

Dodenlijst van Taghi

Schouten en De Jong vinden het dan ook onbegrijpbaar dat De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) niet altijd genoeg beveiligers paraat heeft vanwege capaciteitsproblemen. Door dit tekort aan personeel heeft het duo regelmatig minder bewegingsruimte, waardoor ze ook hun werk minder goed kunnen uitvoeren.

De twee willen daarom snel verandering zien. „De bazen van deze dienst zijn alleen maar bezig met hun eigen capaciteitsproblemen. En niet met waar het allemaal om begonnen is: onze veiligheid. Zorgen dat wij niet vermoord worden omdat we ons werk doen, zoals onze collega’s is overkomen.”

De DKDB erkent dat de druk voor hen is toegenomen vanwege de groei van het aantal te beveiligen personen. Wel ontkent de dienst dat er concessies worden gedaan als het gaat om de beveiliging. „We hebben een goede samenwerking met o.a. bewakingseenheden van de politie en Koninklijke Marechaussee. Er is ook hard gewerkt aan werving van nieuw personeel.”

Beveiliging tot het bittere eind

Dat de zaak ernstig is, blijkt ook uit de houding van het OM richting de eigen mensen. Zo zijn alle officieren van Justitie in de strafzaak tegen Taghi anoniem. Schouten merkt op dat er onder hen echter nog geen enkel slachtoffer is gevallen. Ook op principiële punten is de man tegen zulke anonimiteit, omdat dit juist geweld zou uitlokken. „Zo geef je het idee dat er voordeel te behalen valt om mensen te bedreigen en zwart te maken.” Het OM meent dat deze anonimiteit juist nodig is om verdere schade aan de rechtstaat te voorkomen.

De Jong en Schouten spelen ondertussen met het idee om de beveiliging voortaan zelf te regelen. Om dit te bewerkstelligen sluiten ze een stap naar het Europese Hof van de Rechten van de Mens niet uit. „Beveiligen tot het bittere einde, dát moet het uitgangspunt zijn. Of je geeft ons de kans dat zelf te regelen. Het hoeft maar één keer fout te gaan. En het ís al drie keer fout gegaan.”