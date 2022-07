Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verdachte van moord op oud-premier Shinzo Abe plande eerst bomaanslag

De man die wordt verdacht van de moord op de Japanse oud-premier Shinzo Abe bereidde in eerste instantie een bomaanslag voor. Dat meldt het Japanse persbureau Kyodo op basis van bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek naar de moordaanslag. Waarom hij hier uiteindelijk vanaf zag is niet duidelijk.

De 41-jarige Tetsuya Yamagami schoot Abe vrijdag dood in de stad Nara. De voormalig premier sprak daar op dat moment kiezers toe namens de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP, in aanloop naar de Senaatsverkiezingen, die vandaag plaatsvinden. De verdachte gebruikte een handgemaakt vuurwapen. In zijn huis vond de politie ook enkele vuurwapens en explosieven.

Zes kogels tegelijk afvuren

Het is nog onduidelijk of hij onderdelen voor het handgemaakte wapen op internet had besteld en of het ging om een 3D-geprint wapen. Daarnaast is het ook niet duidelijk of ook de kogel handgemaakt was. Volgens Japanse media heeft de verdachte gezegd dat hij met zijn wapen zes kogels tegelijk kon afvuren.

De man had volgens de politie wrok tegen een religieuze organisatie waarvan hij dacht dat Abe eraan verbonden was. Om welke organisatie het gaat kan de politie niet zeggen. Daar wordt onderzoek naar verricht. Ook wordt nog onderzocht waarom de man Abe als doelwit had gekozen en of hij alleen handelde.

Japanners ondanks aanlag Abe naar stembus

Ondanks de politieke moord gaan Japanners vandaag naar de stembus. Volgens de peilingen kan de Liberaal-Democratische Partij van premier Fumio Kishida rekenen op een duidelijke overwinning, net als coalitiepartner Komeito.

Een overwinning zou de positie van Kishida verstevigen, op het moment dat de Japanse economie moet herstellen van de coronacrisis en energie- en voedselprijzen stijgen. Hij streeft een grotere investering in de defensie van het land na, met het oog op de Russische invasie van Oekraïne en de Chinese pogingen de macht in de regio te vergroten.

De verkiezingen worden elke drie jaar gehouden voor de helft van de 248 zetels in de Kamer. De stembureaus sluiten om 13.00 uur Nederlandse tijd.