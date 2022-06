Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Prullenbak in Zweden bedankt met sexy ‘dirty talk’: ‘Oh ja, precies daar’

We kennen de ‘Papier Hier’ van de Efteling, maar een vuilnisbak die kreunt en ‘dirty talk’ naar je uitspreekt? Dat is iets nieuws. In de stad Malmö in Zweden word je tegenwoordig op een sexy en erotische manier bedankt als je je afval in de prullenbak gooit.

Een verleidelijke stem bedankt voorbijgangers op sexy wijze als ze een blikje of propje weggooien. Maar waarom? Op deze ludieke wijze probeert het Zweedse stadsbestuur mensen aan te moedigen om hun troep weg te gooien. Wist je trouwens dat ze in Zweden, net zoals in meerdere Scandinavische landen, extra gelukkig zijn? Je leest daar hier meer over.

Dirty talk uit prullenbak in Malmö Zweden

Het sexy initiatief is bedoeld als campagne tegen straatafval. „Het doel van de campagne is om het meest ‘dirty’ ding dat er bestaat bespreekbaar te maken, namelijk zwerfafval. De troep die op onze straten, pleinen en in onze oceaan belandt. Dus alsjeblieft, voer de prullenbakken met meer afval… Oh, ja, precies daar”, luidt de uitleg van de campagne.

De prullenbak praat natuurlijk in het Zweeds, maar in de video hieronder krijg je een indruk van de ‘dirty talk’. „Kom snel terug en doe het nog een keer” en „oh ja, precies daar”, klinkt er nadat een voorbijganger iets in de afvalbak gooide. Maar ook uitspraken als: „Dat was waanzinnig goed”, „hmm, dankjewel” „hmm, meer” en „hmm, de volgende keer iets meer naar links”, klinken uit de bak.

Campagne tegen zwerfafval

Marie Persson is het afdelingshoofd van verkeer en openbare ruimte van het lokale overheidsorgaan. Zij legt uit wat de gemeente met deze actie wil bereiken. Volgens haar is de actie een positief middel om mensen aan te moedigen die het goede doen. „Dit door een lach bij hen op het gezicht te toveren.”

Je vindt twee sexy prullenbakken op de Davidshallsbron in de Zweedse stad. De pratende afvalbakken zijn niet nieuw in Malmö. In 2017 kochten de stadsbestuurders achttien pratende bakken om voorbijgangers aan te moedigen. Eerder klonk daar nog een kindvriendelijke stem uit die gebruikers bedankte. En tijdens de Covid-uitbraken werd de stem gebruikt om inwoners de wijzen op de afstandsregels. Nu vertellen de bakken je dus stoute dingen.

Kritiek op kreunende vrouwenstem afvalbak

Overigens klonk er ook kritiek op de pratende sexy prullenbak. Dit omdat in eerste instantie een vrouwenstem bedankte voor het afval. Daarmee zou de stad vrouwen seksualiseren en ontbrak het aan gendergelijkheid. Maar op video’s die op social media rondgaan is inmiddels te zien dat ook een mannenstem al kreunend voorbijgangers bedankt. Wat denk jij? Is dit ook iets voor in Nederland?