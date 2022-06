Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In deze Spaanse badplaats krijg je een boete van 750 euro als je in zee plast

Oké je geeft het wellicht niet hardop toe, maar een groot deel van de mensen heeft het vast en zeker weleens gedaan: plassen in de zee. Maar daar zijn ze in de Spaanse badplaats Vigo niet meer van gediend. Integendeel, er geldt zelfs een heus ‘plasverbod’ in de zee. Doe je dit toch? Dan riskeer je een boete van 750 euro.

Vigo ligt in de noordwestelijke regio Galicië van Spanje en de stad heeft er klaarblijkelijk een nieuwe wet bij. Plassen in de zee is daar verboden. Want in Vigo wordt urineren op het strand of in het water nu gezien als inbreuk op de gezondheids- en hygiënewetgeving. Dat je het maar weet.

Badplaats in Spanje verbiedt plassen in de zee

En wellicht een vraag die nu bij je opborrelt, die wij bij Metro ook direct in ons achterhoofd hadden: hoe controleer je of iemand wel of niet in de zee plast? Nou klein detail, daar is de gemeente van Vigo nog niet helemaal over uit. Want tja, of iemand in het water plast is niet echt makkelijk te zien. Het stadsbestuur is in ieder geval van plan om openbare toiletten te installeren in de buurt van het strand

Overigens komen er meer regels onder de wetgeving te vallen. Badgasten mogen ook geen zeep of chemische producten gebruiken in de zee. Ook wordt het laten rondslingeren van afval op het strand of in het water bestraft. En barbecues of gasflessen mogen niet meer het strand op vanwege ontvlambare aard.

Kledingvoorschriften op Spaanse Mallorca

Gisteren werd bekend dat ook op het Spaanse eiland Mallorca de touwtjes wat strakker worden. Daar proberen lokale ondernemers de dronken en asociale toeristen in de toom te houden door kledingvoorschriften in te voeren. Voornamelijk horecagelegenheden bij Playa de Palma, een toeristisch epicentrum van Mallorca, maken korte metten met het wangedrag van toeristen. In je blote bast, voetbalshirt of verkleedjurk aan tafel? Dat is niet meer de bedoeling.