Oud-interview tussen Amber Heard en Twan Huys duikt op en werd gebruikt in rechtszaak

De rechtszaak tussen Amber Heard en Johnny Depp is uitgemond in een heuse Hollywood-trial. Maar in die zaak wordt nu een Nederlands fragment gebruikt. Namelijk dat van een interview met Heard in het programma RTL Late Night, gepresenteerd door Twan Huys.



Oud-interview met Twan Huys duikt op in rechtszaak

Het fragment dateert uit 2018 en Heard schoof destijds aan bij de Nederlandse talkshow. Daar vertelde ze over het huiselijk geweld dat plaatsvond in haar huwelijk en strijd voor andere vrouwen. Inmiddels is de rechtszaak tussen Heard en Depp niet meer zo zwart-wit en is er behoorlijk wat discussie over de slachtoffer en dader-rol in hun giftige relatie. Alles over deze rechtszaak lees je hier.

Bij RTL Late Night vertelt Heard openhartig over haar scheiding met Depp en het geld dat ze daarna ontving. De 7 miljoen dollar die zij kreeg, doneerde ze, naar eigen zeggen, aan twee goede doelen. Maar daar lijkt iets niet helemaal te kloppen.

Amber Heard wilde ‘niks hebben’ van geld van Johnny Depp

Een van de non-profit organisaties verkondigt namelijk dat zij nooit een bedrag van 3,5 miljoen dollar kregen. Heard ontkende dit, maar nu draait de situatie. Op Twitter gaan de beelden uit RTL Late Night rond. In het interview vertelt de ex van Depp dat ze „niks wil hebben” van het geld van haar ex-man. Dus doneerde ze het geld aan de twee goede doelen.



Het gesprek met Huys bereikte inmiddels de Amerikaanse rechtszaal. Daar werd haar gevraagd of zij zich het interview met RTL Late Night kon herinneren. Heard legt meerdere keren uit dat ze niet meer weet, wanneer ze dit interview gaf.



Nouja!

Zit ik heel even te neuzen blijkt ⁦@Twan_Huys⁩ plots bewijsmateriaal te zijn in Depp vs Heard.

Amber Heard doneerde geld toch niet aan goed doel

In de rechtszaal moet de actrice uiteindelijk toegeven dat zij geen 3,5 miljoen dollar overmaakte naar een goed doel. Waarom niet? Depp sleepte Heard in 2019 voor de rechter en die rechtszaak kostte een flinke duit. „Ik ben oprecht van plan om mijn volledige bijdrage te storten en mijn belofte na te komen. Ik kon dat niet doen omdat Johnny me voor 50 miljoen dollar aanklaagde. Het zou heel fijn zijn als hij hiermee stopt, zodat ik mijn geld aan de organisatie kan overmaken.” Hieronder vind je de beelden uit de rechtszaal waarin Heard toegeeft dat het geld niet bij een non-profit organisatie belandde.



