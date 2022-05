Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek bij Op1 na comeback Johan Derksen: ‘Hij doet net als Trump’

Dat Johan Derksen weer terug op televisie is, vindt niet iedereen even leuk. Tijdens de show stond een handjevol demonstranten bij de studio voor een protest tegen de terugkeer van Vandaag Inside. Ook bij Op1 volgde kritiek op de comeback van het veelbesproken programma. Daar werd de vergelijking gemaakt tussen Donald Trump en Derksen.

Na alle commotie na de kaarsrel waren Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee gisteren weer op de buis. Vooral Johan Derksen liet zich gelden. Hij stak zijn middelvinger op naar Sigrid Kaag, haalde uit naar talkshows die hem de afgelopen tijd neerhaalden en weet één ding zeker: „We gaan gewoon verder.”

Demonstratie tegen Vandaag Inside werd groots aangekondigd

Zo’n 10 tot 15 demonstranten verzamelden zich gisteravond voor de studio in Hilversum waar Vandaag Inside werd opgenomen. De demonstranten protesteerden met fluiten, spandoeken en borden tegen de terugkeer van het programma op televisie. Het protest was even daarvoor groots aangekondigd op Facebook.

Op de borden waren allerlei leuzen te lezen. Van „stop die kaars in je eigen aars” en „geen platform voor rape culture”, tot „rape culture inside”.



‘Johan Derksen is een soort dinosaurus’

Bij Op1 werd gisteravond teruggekeken op de comeback van de VI-mannen. Journalist en columnist Marcia Luyten was uitgesproken. „Je ziet dat Derksen een soort dinosaurus aan het worden is, een voorbije tijd. Waar vroeger mannen dit soort grappen konden maken, is het nu zo dat de stem van het slachtoffer de doorslag geeft.”

Ook snapt de journalist niet dat Derksen zijn woede richtte tot talkshowtafels. „Terwijl zij een afzeikprogramma hebben, waarin zij werkelijk iedereen afbranden die niet een witte heteroseksuele man is. Maar op het moment dat ze zelf kritiek krijgen, dan zijn ze heel erg boos.”

Journalist vergelijkt Derksen met Trump bij Op1

Ze gaat verder: „Wat ik wilde zeggen, ik vind het gedrag van Derksen heel erg ‘Trumpiaans’. In de zin van, hij verdraagt geen tegenspraak als iemand zegt dat iets niet kan. Ik vind dat Derksen zich opstelt als het slachtoffer en de onmiddellijke reactie van iemand die hem tegenspreekt is dat dat de vijand is.”

Toch was er niet alleen maar kritiek van Marcia Luyten. „Wat me verder opviel was dat Johan Derksen en René van der Gijp oprecht berouw toonden. Ze lieten blijken dat ze spijt hadden van het verhaal en het lachen erom.”

