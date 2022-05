Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Georgina Verbaan ruziet met FvD-politicus: ‘Laat me met rust’

Georgina Verbaan ligt in de clinch met een politicus van Forum voor Democratie (FvD). Die kan het klimaatactivisme van de actrice niet rijmen met een vliegreis die zij samen met acteur en medefinalist van Het Perfecte Plaatje Patrick Martens maakt.

Dat Georgina Verbaan zich actief inzet voor het klimaat, is geen geheim. Ze liep mee met de Klimaatmars, koopt voornamelijk tweedehands kleding en eet geen vlees. Ze is dan ook ambassadeur voor het Wereld Natuur Fonds.

Toen de actrice vanochtend een foto deelde waarop te zien is dat ze op een vliegveld staat, volgde dan ook kritiek. De grootste criticaster is Daniëlle Vlemmix van de Helmondse afdeling van Forum voor Democratie.

Georgina Verbaan over drukte Schiphol

Het begint met een tweet met een knipoog. Daarin schrijft Georgina Verbaan bij een foto met Patrick Martens dat de „rij voor de koffie op Schiphol ook niet te doen is”. Ze verwijst daarmee naar de enorme rijen die de afgelopen weken bij de security op de luchthaven stonden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De rij voor de koffie op Schiphol is ook niet te doen hoor pic.twitter.com/CQr18vpwWY — Georgina Verbaan (@GVerbaan) May 31, 2022

Actrice zou ‘hypocriet’ zijn

Wat ze toen niet kon vermoeden is dat een politicus met deze tweet aan de haal ging om haar gal te spuwen over de ‘hypocriete’ actrice. Want niet veel later volgde een reactie van FvD’er Daniëlle Vlemmix.

Zij vindt het onbegrijpelijk dat Georgina Verbaan „iedereen op de vingers tikt of een schuldgevoel aanpraat”, terwijl ze „dol is op vliegen”. De politicus noemt dat een „toppunt van hypocrisie”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hypocriete @GVerbaan 🧐 iedereen op de vingers tikken of schuldgevoel aanpraten als ze co2 uitstoten. Daarom eet mw geen vlees, koopt vintage, leeft zo minimalistisch mogelijk, loopt de klimaatmars en is @WWF ranger.

Maar ze is ook dol op vliegen…

Toppunt van #hypocrisie 🤨 https://t.co/dtC4e873k5 pic.twitter.com/tzf762adIP — Daniëlle Vlemmix (@DanielleVlemmix) May 31, 2022

‘Laat me met rust’

Georgina Verbaan is niet gediend van die kritiek. In een reactie op de politicus schrijft ze dat ze naar de bruiloft van haar broer gaat. „Laat me met rust”, snauwt ze terug.

Het leidt tot een discussie op Twitter. Het ene kamp vindt het wel erg vergezocht van Daniëlle Vlemmix. Maar anderen vinden dat ze een punt heeft. „Je kunt niet andere mensen de maat nemen, zelf vervolgens hetzelfde doen en dan verbaasd zijn dat je erop wordt aangesproken”, zegt iemand.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.