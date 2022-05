Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zanger Tim Knol heeft ‘wtf’-moment bij RTL Boulevard: ‘Alles voor clickbait’

Zanger en songwriter Tim Knol heeft zijn ongenoegen geuit over RTL Boulevard. Het programma plaatste vanochtend op de website een artikel over de zanger. Hij zei dat het bij radiozender 3FM is misgegaan toen ze zijn muziek niet meer draaiden. RTL Boulevard deed voorkomen alsof Tim Knol dat daadwerkelijk meende, terwijl het overduidelijk om een grap ging.

„Wauw”, begint Tim Knol op Twitter. „RTL Boulevard snapt sarcasme niet. WTF! Alles voor de clickbait”, is hij kritisch.



Tim Knol over 3FM

Het begon allemaal bij onderstaande tweet. Daarin was Tim Knol, net als zovelen, kritisch op het verval van radiozender 3FM. Zo zei radio-dj Herman Hofman gisteren in zijn uitzending dat hij na 10 jaar moest vertrekken bij de zender. Hij had daar geen reden voor gekregen.

Volgens veel luisteraars is 3FM de laatste jaren niet meer wat het is geweest. Het ontslag van de radio-dj zou eens te meer het bewijs zijn dat ze het bij de radiozender ook niet goed meer weten. Een ironische tweet van Tim Knol legde de vinger op de zere plek.



Wat is er eigenlijk allemaal met @3fm aan de hand? Kan iemand dat even samenvatten? Vanaf het moment dat ze zijn gestopt met Tim Knol draaien is het wel downhill gegaan met die zender. 🤠 — Tim Knol (@timknol) May 31, 2022

RTL Boulevard past kop aan

RTL Boulevard pakte deze tweet van Tim Knol gretig op. „Tim Knol: het ging mis toen ze stopten mij te draaien”, zette het programma als kop bij het nieuwsbericht. Inmiddels is die kop iets aangepast en staat er nu wél dat het om een grap van de zanger gaat.

Toch zwelt de kritiek aan. Er is veel onbegrip over het feit dat de journalisten bij het programma er niet bij vertelden dat de zanger een grap maakte. En ook veel hilariteit om de situatie. „Jij wint Twitter voor vandaag, Tim”, zegt een volger.

Tim Knol vindt de aandacht stiekem ook wel handig. „Nu jullie toch allemaal op mijn Twitter zijn (dank RTL Boulevard) luister dan ook meteen even naar mijn nieuwe single”, schrijft hij.



