LINDA-redactie houdt voorjaarseditie ‘Gelukkig Gescheiden’ uit schappen na breuk Linda de Mol

Alle aantijgingen rond The Voice of Holland en acties van Jeroen Rietbergen leiden ertoe dat het LINDA-nummer ‘Gelukkig Gescheiden’ niet in de schappen komt. In maart zou deze editie in de winkels verschijnen. De verbroken relatie van De Mol was de aanleiding om het blad niet uit te brengen.

Jeroen Rietbergen wordt beschuldigd van allerlei seksueel grensoverschrijdende acties bij The Voice of Holland. De bandleider en ex-partner van Linda de Mol bekende dat hij over grenzen is gegaan en snel daarna volgde een breuk tussen hem en De Mol.

Linda-redactie schort Gelukkig Gescheiden op

Voor maart stond de LINDA-editie ‘Gelukkig Gescheiden’ op de planning. Met op de cover De Mol en haar andere ex-partner Sander Vahle. Karin Swerink, de algemeen hoofdredacteur van het blad, meldt vandaag dat deze editie is opgeschort.

Vandaag ligt het ‘Crime’-nummer in de winkels en op de laatste pagina wordt de ‘Gelukkig Gescheiden’-editie al aangekondigd, wat ook een aantal twitteraars al opviel. Met alle commotie en hectiek van afgelopen dagen, klonk dat al een beetje gek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Verbroken relatie Linda de Mol

De hoofdredactie heeft deze week besloten om in maart een ander themanummer uit te brengen en ‘Gelukkig Gescheiden’ te laten vallen. „We vinden dit onderwerp niet gepast nu Linda net haar relatie verbroken heeft”, zegt Swerink.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De liefde zat waarschijnlijk niet zo diep bij Linda man moest weg. Want zelf was ze écht nooit vreemd gegaan. Het graai gevoel nam gelijk de overhand met het nummer " Linda gelukkig gescheiden". Dan vraag je je af hoe komen die lui zo rijk? — Koos Fase (@filateliebeurs) January 19, 2022

De redactie werkt voor de verschillende nummers vooruit en had de mogelijkheid om met een andere editie te wisselen. „Hoe we het verder gaan doen de komende edities, dat weten we nog niet. Dat gaan we nu bekijken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Paniek bij het blad van Linda de Mol @Lindanieuws. Het thema 'Gelukkig Gescheiden' gaat niet door. Idee: Vraag de slachtoffers van #TheVoiceofHolland op de cover van jullie blad. Promoot hun muziek. Is dat een idee? — Jan-Kees Joosse 🏳️‍🌈 (@Jan_Kees94) January 19, 2022

Yvonne Coldeweijer

Roddelkoningin Yvonne Coldeweijer was al snel op de hoogte van de gecancelde LINDA-editie. Volgens haar was het blad zelfs al naar de drukker toe. Later verscheen er op haar Instagram-pagina nog een rectificatie. Ze suggereerde namelijk dat de coverfoto bestond uit De Mol, Rietbergen en Vahle. Maar dit bleek niet het geval. Het ging alleen om De Mol en Vahle.