Inwoners Hongkong in verweer tegen ruiming hamsters om corona

Honderden mensen in Hongkong hebben aangeboden ongewilde hamsters te willen adopteren. De Chinese metropool maakt zo’n 2000 huisdiertjes af, omdat een aantal hamsters uit Nederland onlangs positief heeft getest zijn op het coronavirus. Dierenliefhebbers en -welzijnsorganisaties vrezen dat mensen daardoor van hun knaagdiertje af willen.

Het bevel van de autoriteiten volgde op een coronabesmetting bij de eigenaresse van een dierenwinkel in Hongkong, die tot infecties van andere personen leidde. Ook de hamsters in de winkel bleken positief. Ze waren volgens Chinese media uit Nederland geïmporteerd. Inmiddels is aan winkels en houders van hamsters gevraagd hun dieren te laten inslapen. Uit voorzorg moeten ook andere kleine knaagdieren in dierenwinkels worden gedood, waaronder cavia’s, konijnen en chinchilla’s.

Telegram-groep om hamster over te nemen

Volgens wetenschappers is er geen bewijs dat dieren een belangrijke rol spelen bij de besmetting van mensen. De autoriteiten erkennen dat, maar geven aan voorzichtig te willen zijn. De miljoenenstad waarschuwt baasjes daarom onder meer hun dieren niet te kussen. Iedereen die na 22 december een knaagdiertje heeft gekocht, wordt opgeroepen die in te leveren voor ruiming.

De lokale omroep RHTK meldde dat meerdere diereneigenaren daarop hun huisdier uit voorzorg hebben ingeleverd bij de overheid. Op sociale media zijn er initiatieven ontstaan om de huisdiertjes dat lot te besparen. Een Telegram-groep voor mensen die bereid zijn tijdelijk een hamster over te nemen, heeft inmiddels zo’n 3000 leden. „Veel dierenbezitters zijn niet bekend met de precieze risico’s en doen hun hamsters daarom weg”, stelt een van de initiatiefnemers.

Talloze bezorgde baasjes in Hongkong

Een dierenrechtenorganisatie die ook dierenklinieken runt in Hongkong zegt dat „talloze bezorgde baasjes” hen benaderen voor advies. „We drukken diereneigenaren op het hart niet in paniek te raken of hun huisdieren in de steek laten”, stelt de organisatie in een verklaring.

Het is niet de eerste keer dat dieren worden afgemaakt om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In Denemarken werden in 2020 miljoenen nertsen gedood. Voor drie sneeuwpanters dierentuin in Nebraska betekende het coronavirus hun dood. Zij overleden aan de gevolgen van hun besmetting.