Engeland versoepelt flink: stopt komende week met mondkapjes en coronapas

Wij zitten nog in een halve lockdown (waartegen actie wordt gevoerd), maar Engeland gaat binnenkort flink versoepelen. Zij laten zelfs de basismaatregel van de mondkapjesplicht vallen. Volgende week donderdag heffen onze overburen een groot deel van de coronamaatregelen op. Mensen hoeven dan geen mondkapjes meer te dragen en ook de coronapas is dan verleden tijd.

Daarnaast vervalt de thuiswerkplicht. Dat maakte premier Boris Johnson vandaag bekend. Maar dat is niet alles: de Britse premier is ook van plan de isolatieplicht na een coronabesmetting te schrappen. Het blijft vanuit de overheid dan wel een advies om in isolatie te gaan na een infectie, maar dat kunnen ze niet meer wettelijk afdwingen.

De wet die het mogelijk maakt om burgers in isolatie te ‘dwingen’, loopt in maart af. Johnson is dus overduidelijk niet van plan die te verlengen en wil ‘m mogelijk al eerder opschorten. De maatregelen waren ingesteld om de omikronvariant van het coronavirus te lijf te gaan.



NOW – UK PM Boris Johnson: "The government will no longer mandate the wearing of face masks anywhere."pic.twitter.com/5gM3WnvUCf — Disclose.tv (@disclosetv) January 19, 2022

Mondkapjes en coronapas binnenkort niet meer nodig in Engeland

„Nu covid endemisch wordt, moeten we wettelijke verplichtingen vervangen voor advies en aanbevelingen”, lichtte de premier de versoepelingen toe in het parlement. Volgens hem moeten de Britten met het coronavirus leren leven, zónder mondkapjes dus. Daarnaast zei hij dat de Britse boostercampagne te danken is als het gaat om het loslaten van de coronaregels.

Eind vorig jaar bereikte de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus ook Groot-Brittannië. Een record werd vastgesteld: 200.000 besmettingen op één dag. De afgelopen dagen zijn die aantallen gestaag gedaald tot onder de 100.000. Volgens Johnson lijkt het erop dat de „omikrongolf nationaal zijn piek heeft bereikt”.

Maar de druk op de nationale gezondheidsdienst NHS is nog niet voorbij, meldde Johnson ook. Hij herhaalde daarom zijn eerdere oproepen aan Britten om een boosterprik te halen. „We weten dat 90 procent van de mensen op de intensive care niet geboosterd zijn”, zei Johnson.

‘Partygate’ Johnson

Er is momenteel veel ophef over premier Boris Johnson, omdat hij meerdere feestjes zou hebben gegeven tijdens de pandemie. Zelfs binnen zijn eigen Conservatieve Partij heeft hij weinig vrienden gemaakt met de zogeheten ‘partygate’. Johnson en zijn medewerkers hielden namelijk borrels en feestjes, terwijl de Britse burgers niks mochten vanwege de lockdown. Het gaat onder meer om een tuinfeest bij de ambtswoning van Johnson in mei 2020. Veel mensen zien deze versoepelingen als een concessie richting zijn critici.

De Britse regering bepaalt overigens alleen de coronaregels voor Engeland. Schotland en Wales besloten onlangs ook hun maatregelen te versoepelen. In Noord-Ierland staat de regering onder druk datzelfde te doen.