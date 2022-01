Bijzondere primeur: man krijgt hart van varken in levensreddende operatie

In de Verenigde Staten hebben artsen eind vorige week een wel heel bijzondere operatie verricht. Voor de allereerste keer transplanteerden zij een genetisch gemodificeerd hart van een varken in een mens. „Het was sterven of deze transplantatie doen. Ik wil leven”, aldus de 57-jarige Amerikaan David Bennett, die sinds enkele dagen met een varkenshart in zijn lichaam leeft. Volgens een ziekenhuis in de staat Maryland maakt de man het vier dagen na zijn levensreddende operatie goed.

De bijzondere transplantatie was de enige optie, zegt het ziekenhuis. Bennett, die een terminale hartziekte heeft, kwam niet in aanmerking voor conventionelere operaties na beoordelingen van zijn medische dossiers. Bovendien is er nog een ander probleem. „Er zijn niet genoeg menselijke donorharten beschikbaar om aan de lange lijst van vragers te voldoen”, aldus een chirurg van het ziekenhuis.

Daarom verleende de Amerikaanse toezichthouder eind vorig jaar een spoedvergunning voor de medische primeur, die vrijdag 7 januari plaatsvond.

Hier en daar aan hart geknutseld

Het hart komt niet direct van een varken. Er is hier en daar wel aan geknutseld. Zo zijn verschillende genen uit het donorvarken kunstmatig verwijderd. Deze verwijderde genen zorgen er anders voor dat het orgaan wordt afgestoten door het menselijk immuunsysteem. Daarvoor in de plaats kreeg het varken zes menselijke genen. Die zorgen ervoor dat het hart ‘geaccepteerd’ wordt door het immuunsysteem van mensen. Op die manier gebruikt de wetenschap varkens al langer voor het kweken van donororganen, schreef Metro eerder.

Of het lichaam van Bennett het hart daadwerkelijk accepteert, wordt de komende weken duidelijk. De patiënt blijft voorlopig onder toezicht staan van artsen. Die controleren namelijk of er problemen optreden met het immuunsysteem of dat er complicaties ontstaan. Daar is tot nu toe nog geen sprake van, want de man voelt zich goed, zeggen artsen.

‘Je kunt spreken van een keerpunt’

In de VS staan ruim 100.000 patiënten op een wachtlijst voor een transplantatie. Elke dag sterven gemiddeld 17 personen terwijl ze wachten op een orgaan. Ook in Nederland zijn de wachtlijsten lang. Experts hopen dat deze operatie wachtende patiënten een nieuwe optie geeft, al worden de verwachtingen enigszins getemperd.

„Dit soort operaties kunnen voor grote veranderingen zorgen. Je kunt spreken van een keerpunt”, denkt de directeur van een Amerikaanse transplantatieorganisatie. Hij wijst erop dat dit soort transplantaties vaak erg uitvergroot worden. „Maar het duurt nog wel even voordat we zo’n behandeling op grote schaal goed uit kunnen voeren.”