Sterven ze uit? Ongevaccineerden boos over ‘walgelijke’ cartoon in de Volkskrant

Een cartoon in de Volkskrant heeft voor de nodige ophef gezorgd onder ongevaccineerden. In het dagelijkse stripverhaal rond het fictieve personage Sigmund laat de nogal cynische psychiater zijn licht schijnen op ongevaccineerden. „Misschien sterven ze langzaam uit.”

De cartoon verscheen in de maandageditie van de Volkskrant. Sigmund heeft een boosterprik gehaald en wordt door een vrouw aangesproken. „Van die ongevaccineerden hoor je niet veel meer, hè?”, zegt ze tegen het cynische stripfiguur. Sigmund wijst vervolgens op een mogelijk uitsterven.

In de volgende tekening zien de twee een coronademonstrant met een protestbord tegen vaccins op de grond liggen. „Kijk, daar ligt er één”, zegt de vrouw. „Gelukkig houdt hij geen ziekenhuisbed bezet.” Volgens Sigmund maakt dat hem een ‘prima kerel’.

Veel ongenoegen over de ‘foute’ cartoon

Ongevaccineerden uiten op Twitter hun ongenoegen over de strip. De krant zou de tweedeling hiermee aanwakkeren. Ook vinden ze dat er met twee maten gemeten wordt. „Stel je eens voor dat ditzelfde cartoontje in de krant stond, maar omgekeerd. Dat de gevaccineerde dood zou gaan. Dan was dit land te klein.”

„Dat geen van de verantwoordelijke medewerkers van de krant dit als ‘fout’ heeft gezien, is alarmerend. Shame on you, Volkskrant”, schrijft een ander. Vorig jaar kwam de Volkskrant ook al in opspraak. Toen plaatste de krant een gewaagde cartoon over Maurice de Hond, waarvoor de redactie later excuses aanbood.



Bent je ongevaccineerd, dan worden er dit soort ‘grappige’ stripjes over je gemaakt. Kut Volkskrant 🖕🤮🖕 pic.twitter.com/F9UORCVBfv — Truth Raider 🔴💙 Indigo in a strange world (@TruthRaider1) January 10, 2022



Oproepen tot vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid is tegenwoordig “opruiing en haatzaaien”, maar het letterlijk doodwensen in de @volkskrant van ongevaccineerden is satire. Welkom in het nieuwe normaal. #Covid1984 pic.twitter.com/V607EYqgKS — Annelies (@annstrikje) January 11, 2022

‘Humor van de bovenste plank’

Niet iedereen kan zich vinden in de boze reacties. Sommigen stellen wel te kunnen lachen om de cartoon. „Ik ben ongevaccineerd, maar kan hier wel om lachen, als men het andersom ook kan hebben.” Een andere twitteraar schrijft: „Er om huilen hoeft ook niet. Deze cartoons worden al jaren gemaakt en gepubliceerd. Over rassen en godsdiensten bijvoorbeeld. Dit is juist hetzelfde. Dus waarom je hier druk om maken?”

Anderen wijzen erop dat de cartoon verkeerd wordt geïnterpreteerd. De tekening zou juist de ijskoude houding van sommige gevaccineerden richting antivaxers belachelijk maken. De cartoon spreekt daarom juist vóór ongevaccineerden. „Humor van de bovenste plank, als je het juist interpreteert. Het stripje was een directe aanval op de deugers en hun ijskoude houding naar antivaxers. En niet een doodswens richting de wappies.”



