Typhoon hekelt onzekerheid over lockdown voor Vrienden van Amstel: ‘Wreed en pijnlijk’

Er bestaat nog veel onduidelijkheid rond de lockdown. Loopt die af op 14 januari, of verlengt het kabinet het maatregelenpakket toch? Zanger Typhoon snapt die onzekerheid niet, zeker niet met het oog op de geplande Vrienden van Amstel LIVE-concerten.

Voor zijn collega-artiesten en alle mensen achter de schermen zou hij graag duidelijkheid van het kabinet willen krijgen. Zo’n concertenreeks is namelijk niet één, twee, drie geregeld en als blijkt dat alles toch niet door kan gaan, moet de organisatoren een hoop ook weer afzeggen.

„De onwetendheid en onzekerheid zijn gigantisch”, zei de zanger gisteren in RTL Boulevard. „Het is een oud verhaal van: ‘Hoe valt dit nog uit te leggen’, maar we blijven het maar zeggen.”

Onduidelijkheid rond lockdown ‘wreed en pijnlijk’

Volgens Typhoon is het „wreed en ook best wel pijnlijk” dat momenteel een gigantische show wordt voorbereid terwijl niet duidelijk is of dat kan doorgaan. „Anno 2022 zouden we zoveel meer moeten weten en nog steeds wordt er op deze manier met onze branche omgegaan.” Volgens de artiest kan een paar dagen eerder duidelijkheid al veel schelen. „Het is een heel rare situatie. Ik hoop echt dat de nieuwe ministers die beterschap beloven dat ook doen.”

De huidige lockdown loopt tot en met vrijdag. Naar verwachting is er dan pas een nieuwe persconferentie van het kabinet. Winkeliers en horecaondernemers riepen het kabinet al op om Nederland te openen, maar of de bewindslieden daar naar luisteren, is nog maar de vraag. De eerste Vrienden van Amstel-show staat gepland op zaterdag. De concertserie loopt nog door tot eind januari.

Ter illustratie: medio december is de opbouw begonnen. Inmiddels staat de gigantische show met meerdere podia en een zee van licht in Ahoy zo goed als klaar. De organisatie gaf zelf vorige week al aan: „Waarschijnlijk werken we tegen beter weten in.”

‘Naïef’

Op sociale media noemen veel mensen de instelling van Typhoon ‘naïef’. „Als je dacht dat zo’n concert zaterdag door kon gaan, ben je niet goed.” Anderen schrijven dat de evenementensector al twee jaar op z’n gat ligt, en dat waarschijnlijk niet dit weekend gefixt zal worden.

Ook klinkt het geluid veel dat de organisatie van Vrienden van Amstel LIVE zelf al had moeten zeggen dat de concertenreeks niet doorgaat. Daarnaast geldt deze onzekerheid niet alleen voor concerten, maar ook voor winkels en de horeca. Als vrijdagavond blijkt dat ze zaterdag open mogen, zijn de voorraden niet binnen een mum van tijd aangevuld. Maar van tevoren dingen inkopen brengt ook onzekerheid met zich mee.



#typhoon #vriendenvanamstel typhoon vindt het maar wreed dat het kabinet niet speciaal voor vva eerder verteld of de lockdown wordt verlengd, alsof dat het belangrijkste in het leven is…. En misschien ook wel naïef om te denken dat het doorgaat he — ik_reageer (@Suusweb123) January 11, 2022



Eh??! Hoezo onduidelijk? Denk je nou echt dat zaterdag dat dit zaterdag start? 🤷🏻‍♂️ #lockdown #vriendenvanamstel Paniek om Vrienden van Amstel: Typhoon wil duidelijkheid over ’wrede’ lockdown https://t.co/eQBbhVT0jj via @Telegraaf — ⚽️utside ⚽️ (@OutsideVoetbal) January 11, 2022



