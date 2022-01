Man (85) ligt 9 uur lang op straat en sterft: ‘Niemand keek naar hem om’

Een 85-jarige man is overleden nadat hij negen uur lang op straat lag in Parijs. De man kwam op straat ten val en kon niet meer overeind komen. Voorbijgangers keken niet naar hem om en de 85-jarige lag negen uur lang op de koude grond en raakte onderkoeld. Toen een dakloze de nooddiensten belde, was het al te laat. De man overleed aan de gevolgen van onderkoeling, zo meldt The Guardian.

Het zou gaan om de Zwitserse fotograaf René Robert. Hij staat vooral bekend om zijn foto’s van Spaanse flamencodansers. Volgens een bevriende journalist, Michel Mompontet, viel Robert toen hij in de avond een wandeling aan het maken was door de bruisende buurt waarin hij woonde.



Mon taxi now : « Je vous reconnais…j’ai vu l’histoire de votre pote photographe… c’est affreux…et ben moi hier, j’ai sauvé un type dans la rue qui était tombé… je dis pas ça pour frimer mais c’est juste qu’il faut être humain non ? » il m’a mis les larmes aux yeux… pic.twitter.com/dBeNpkny8d — Michel Mompontet (@mompontet) January 28, 2022

Mompontet: ‘Dood door onverschilligheid’

„Hij was plots erg duizelig en viel”, schrijft Mompontet in een reeks tweets. Robert kon niet overeind komen en lag uren op de grond. Maar liefst negen uur lang keek niemand naar de fotograaf om. Alle voorbijgangers liepen door tot een dakloze besloot bij Robert te gaan kijken. De dakloze alarmeerde de hulpdiensten, maar het was al te laat.

„Hij was onderkoeld en kon zichzelf niet meer in leven houden”, vervolgt Mompontet. Hij is logischerwijs erg boos dat niemand naar zijn vriend omkeek. „In de loop van die negen uur stopte geen enkele voorbijganger om te kijken waarom deze man op de stoep lag. Niet een.” Volgens de vriend van de fotograaf is Robert overleden als gevolg van „onverschilligheid”. „Als deze vreselijke dood een doel zou kunnen hebben, zou het dit zijn: als een mens op de stoep ligt, moeten we hem controleren – hoe druk we het ook hebben. Laten we er maar even mee stoppen.”



Paris : le photographe René Robert est mort en pleine rue, dans l’indifférence des passants PS Je crois que l’on a identifié le sdf (à suivre) https://t.co/axKoYLVwRB — Michel Mompontet (@mompontet) January 25, 2022

Sterven 600 daklozen op straat per jaar

Hoe triest ook, Mompontet weet dat hij ook naar zijn eigen gedrag moet kijken. Hij geeft namelijk toe dat hij, net als veel andere mensen, wegkijkt als hij mensen tegenkomt die op straat leven. „Voordat ik iemand de les probeer te lezen of beschuldig, moet ik voor mezelf de vragen beantwoorden die me een ongemakkelijk gevoel geven”, stelt de journalist tegenover France TV Info. „Weet ik honderd procent zeker dat ik wel was gestopt als ik een man op de grond had zien liggen? Heb ik nog nooit weggekeken toen ik een dakloze in een deuropening zag liggen?”

De dood van Robert heeft tot veel ophef geleid in Parijs, waar veel daklozen op straat slapen. Volgens de Olivar Association, een organisatie voor daklozen in Madrid is wat er gebeurd is geen uitzondering. „Maar de realiteit is dat dit de wrede, dagelijkse ervaring is van degenen die op straat leven en sterven. Wat gebeurt er met ons als samenleving dat zoiets kan gebeuren?” Elk jaar sterven er volgens de organisatie zo’n zeshonderd daklozen op straat in Frankrijk.