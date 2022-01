Linda de Mol voorlopig niet op eigen cover te zien: ‘Gaat niet goed met haar’

Linda de Mol zal voorlopig niet op de cover van haar eigen tijdschrift LINDA staan. Dat heeft creatief directeur van het blad, Jildou van der Bijl, gisteravond aan tafel bij Op1 laten weten. In overleg met Linda zou zijn afgesproken dat zij zich terugtrekt om de afgelopen tijd te kunnen verwerken. Verder had Van der Bijl het ook over twee slachtoffers van Ali B die in 2020 bij de redactie aanklopten om hun verhaal te doen.

„We hebben afgesproken dat zij zich een tijd terugtrekt”, stelt Van der Bijl. Volgens haar gaat het op dit moment niet goed met Linda. „Het gaat niet goed. Als je tot tweeënhalve week geleden extreem gelukkig was met iemand, niks doorhad, en dan eigenlijk dag na dag erachter komt dat hij iets verschrikkelijks heeft gedaan, met leugens heeft geleefd, een heleboel kapot heeft gemaakt en misschien wel zelfs ziek is…”



Slachtoffers Ali B deden eerder verhaal bij LINDA

De (ex-)geliefde van Linda de Mol, Jeroen Rietbergen, wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het schandaal rond The Voice of Holland. Rietbergen bekende meteen en legde zijn werk voor het programma neer, zo kwam naar voren in de aflevering van BOOS.

De afgelopen dagen is echter opnieuw ophef ontstaan toen bekend werd dat LINDA al in 2020 benaderd werd door twee slachtoffers die hun verhaal over Ali B wilden doen. Volgens Van der Bijl is er wel degelijk onderzoek gedaan naar de verhalen van de slachtoffers, maar lukte het niet om meer getuigenissen te verzamelen.



Het maandblad van Linda de Mol kreeg in 2020 al signalen van grensoverschrijdend gedrag van The Voice-coach Ali B. Creatief directeur LINDA. @jildouvdbijl: “Linda heeft het niet aan John gemeld, daar ben ik haar dankbaar voor.” #Op1 pic.twitter.com/UiI9SNnMT7 — Op1 (@op1npo) January 28, 2022

„Het eerste slachtoffer dat bij ons kwam wilde wel aangifte doen en naar buiten treden met haar verhaal, maar niet op dat moment. Zij wilde het pas als er meer slachtoffers waren die dat ook wilden, want met een groep voelde zij zich veiliger”, legt Van der Bijl uit. De redactie besloot toen op zoek te gaan naar meer slachtoffers. „Het tweede slachtoffer had ook een hele nare seksuele ervaring met Ali B, grensoverschrijdend gedrag. Iedereen die het boek She Said over Me Too heeft gelezen, weet dat het altijd blijft ‘he said, she said‘ of het wordt ‘he said, she said, she said, she said, she said‘. Dan pas kun je opstaan tegen iemand die een grote positie heeft in het publieke domein.”

‘Heb Linda op het hart gedrukt dat het vertrouwelijk was’

LINDA wilde vervolgens nog meer slachtoffers vinden en getuigenissen verzamelen, maar dat lukte niet. De creatief directeur stelt ‘dat het vermoeden bestond dat het verhaal omtrent Ali B groter was, maar de redactie niet verder kwam’. Ze heeft het er toen ook met Linda over gehad. „Ik heb haar op het hart gedrukt dat dit allemaal vertrouwelijk was. Dat wilden deze vrouwen ook”, stelt ze. Linda was dus wel op de hoogte van de twee slachtoffers van Ali B die zich bij haar blad gemeld hadden, maar heeft daar niks over gezegd tegen haar broer John de Mol. „Daar ben ik haar dankbaar voor, want dat heb ik ook aan de twee vrouwen beloofd.”

De redactie van LINDA besloot om de twee slachtoffers in contact te brengen met Tim Hofman in de hoop dat hij hen verder kon helpen. Linda wist toen niet dat BOOS al bezig was met een verhaal dat ook haar (ex-)geliefde betrof. „Vervolgens kwam Tim natuurlijk met nog meer vreselijke verhalen die nu gelukkig bekend zijn, maar waardoor het leven van Linda de Mol helemaal op zijn kop staat. Dit was voor haar volledig nieuw, natuurlijk”, legt Van der Bijl uit.

Verklaring Rietbergen

Ze meent dat Jeroen gezegd heeft dat hij wel naar voren zou treden om alles te bekennen, maar de waarheid staat volgens haar niet in de verklaring. „Jeroen heeft toen gezegd van laat ik naar voren treden en alles bekennen, maar die heeft duidelijk niet alles bekend. De waarheid staat niet in die verklaring. En daarmee is dat nu heel schadelijk want het lijkt nu alsof er toen dingen bekend waren die helemaal niet bekend waren.”



Volgens Creatief directeur LINDA. @jildouvdbijl was Jeroen Rietbergen niet eerlijk in zijn verklaring. “De waarheid staat er niet in.” #Op1 pic.twitter.com/anOxxiRlCE — Op1 (@op1npo) January 28, 2022

De creatief directeur van het blad vindt het dan ook heel kwalijk dat gedacht wordt dat Linda al veel eerder wist van het seksueel grensoverschrijdende gedrag van haar ex-geliefde Jeroen Rietbergen. „Ze hebben (in het verleden red.) relatieproblemen gehad. Daarin heeft hij vreemdgaan opgebiecht. Linda dacht dat dat met wederzijdse instemming was. Ze heeft nooit gedacht of geweten dat dit zich allemaal afspeelde bij The Voice.”