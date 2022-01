Doutzen Kroes gestopt als model: ‘Wil niet meer bijdragen aan die corruptie’

Doutzen Kroes zal voorlopig geen modellenwerk meer doen. Dat laat het 37-jarige topmodel weten in een podcast van haar vriendin en corona-activiste Isa Kriens. Ze nam deze beslissing toen het coronavirus in opmars was en alles dicht moest. Toen besefte ze dat ze eigenlijk al had wat ze al die tijd zo graag wilde.

„Misschien is het een pauze, misschien mijn pensioen. Misschien ga ik nooit meer beginnen”, stelt de Friezin. Door de coronapandemie kwam de sneltrein waarin ze leefde tijdelijk tot stilstand. Het zorgde er volgens haar voor dat ze uit kon stappen en na kon denken over haar leven. Kroes kwam tot het besef dat ze eigenlijk al had wat ze zo graag wilde: „een leuk gezin, gezonde kinderen, een leuke man, een mooie familie om me heen. Allemaal lieve mensen.”



Doordat ze zich dit realiseerde, begon ze zich ook af te vragen waarom ze haar werk als model nog deed. „Waarom doe ik wat ik doe? Is het eigenlijk omdat het al zo is? En dat was het eigenlijk.” Het model besloot om haar klus in Parijs nog af te ronden en daarna te stoppen. Ze belde haar agentschap me de boodschap dat ze niet door zou gaan en dat leverde haar naar eigen zeggen een gevoel van vrijheid op.

Doutzen: ‘Wil alleen nog maar zuiver zijn’

Doutzen stelt dat ze altijd al bezig was met vragen omtrent zingeving en „waarom dingen zijn zoals ze zijn”. Ze realiseerde zich dat gelijkheid zeker wel kan bestaan in de wereld, maar dat ongelijkheid juist in stand wordt gehouden. „Toen dacht ik, weet je wat: laat alles maar gewoon zitten. Ik wil ook niet meer dit werk doen, ik wil niet meer bijdragen aan die corruptie”. Daarmee bedoelt de Friezin dat ze niet meer wil werken voor merken waar ze niet achter staat, in geen enkele mate. Ze wil in haar eigen woorden „alleen nog maar zuiver zijn”.