Loiza Lamers en Rijk Hofman over Singletown: ‘Echte reality, we sturen niks’

Vijf stellen die tijdelijk als vrijgezel door het leven gaan om te kijken of dat ze niet beter bevalt. Een realityshow over de liefde is niet nieuw, maar Singletown is écht anders, benadrukt presentatieduo Loiza Lamers en Rijk Hofman. „Totaal geen ordinair gedoe”, beloven ze.

Metro sprak de twee – of eigenlijk vooral Loiza – over dit nieuwe liefdesprogramma, dat vanaf vandaag op discovery+ te zien is.

‘Het is echt reality’

In de realityserie Singletown drukken vijf stellen die wat twijfels hebben over hun relatie, de pauzeknop in. De deelnemers gaan tijdelijk proeven van het leven als vrijgezel, om er zo achter te komen of dat toch niet beter bij hen past. De stellen worden apart van elkaar over twee appartementen in Rotterdam verdeeld, waar ze worden bijgestaan door Loiza Lamers en Rijk Hofman.

Over het antwoord op de vraag wat Singletown anders maakt dan de andere realityshows over de liefde, hoeven ze geen moment te twijfelen. „Het is echt reality. Het is echt het dagelijks leven dat je ziet, de deelnemers zijn volledig vrij. Ze zitten nergens aan vast en wij sturen ze nergens in”, legt Loiza uit. „Dat is ook de reden dat ik dit graag wilde presenteren.”

Geen contact met ex

De enige regel: de vrijgezellen mogen geen contact hebben met hun ex. Verder mogen ze doen wat ze willen: van feesten en daten tot sporten en boodschappen doen. Hierbij worden ze uiteraard ondersteund door Loiza en Rijk. „Als ze iemand op straat zien waarmee ze willen daten, gaan wij erachteraan om het nummer te vragen. Of ze hebben het nummer van iemand waarmee ze op date willen, en dan regelen wij dat”, legt Rijk uit.

Meteen al benieuwd naar Singletown? Dit is de preview van de realityshow van discovery+ hieronder:

Menselijke emoties

In Singletown zien we dus geen vrijgezelle verleiders die de deelnemers het hoofd op hol proberen te brengen. „En wat ze ook doen, ze doen in principe niets fout. Want ze zijn vrijgezel”, benadrukt Loiza. Maar dat betekent niet dat er nooit emoties opspelen. Loiza en Rijk staan klaar om de exen te troosten wanneer zij iets zien waar ze niet blij mee zijn. „Ik vond dat echt een toevoeging en dat is de reden waarom ik ja heb gezegd”, zegt Loiza. „Ik ben natuurlijk geen psycholoog, maar ik wilde ze graag helpen om in die periode volledig op zichzelf te focussen. Zo weten ze na het programma veel beter waar ze staan. Dat menselijke aspect vond ik heel mooi.”

Is een relatie niet gedoemd om te mislukken, als je de behoefte voelt om vrijgezel te zijn? Loiza denkt van niet. „Hoe vaak hoor je het wel niet om je heen dat mensen even een break nemen? Ik denk dat het iets heel natuurlijks is. Soms heb je heel even een moment dat je denkt: zijn we het nog?” Maar, voegt ze ook toe: „Ik zou het nu zelf nog niet doen.” Rijk lacht: „Nee, jij bent nu nog gelukkig.” „Ha, nog, lekker dan!”, roept Loiza. „Wat geef je het? Twee jaar?”

‘We hadden schijtweer’

In Singletown is ook een glansrol weggelegd voor de stad Rotterdam, waar de deelnemers hun tijd doorbrengen. Geen tropisch eiland dus, waar veel andere realityshows plaatsvinden. „Dat had niet bij het programma gepast, maar voor ons is het jammer”, lacht Rijk. „We hadden echt schijtweer”, zegt ook Loiza. Maar ze vond de realistische setting wel passen: „Op een eiland ben je zo afgezonderd, dat had een heel vertekend beeld gegeven. En ik ben blij dat Rijk me iets meer van Rotterdam heeft kunnen laten zien!”