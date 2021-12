Problemen voor McDonald’s: fastfoodketen kampt met tekort aan friet

De filialen van de McDonald’s in Japan kampen met een serieus probleem: er is een tekort aan friet. Daarom biedt de fastfoodketen in het land vanaf vrijdag alleen nog maar kleine porties patat aan. Dat schrijft Bloomberg. Wie in Nederland nog weleens een bezoekje aan McDonald’s brengt, hoeft zich geen zorgen te maken. Hier spelen de problemen niet.

Het tekort aan friet komt vanwege overstromingen in Canada. In een haven in het Canadese Vancouver, waar veel frieten met als bestemming Japan worden ingeladen, vonden de afgelopen week verschillende overstromingen plaats. Ook zijn er leveringsproblemen vanwege de coronapandemie. Bij elkaar zorgt dat ervoor dat er tekorten ontstaan in Japan.

Vliegtuigen vol friet richting Japan

McDonald’s zoekt nu naarstig naar andere manieren om haar misschien wel belangrijkste product vanuit Canada over te brengen naar Japan. Zo heeft de fastfoodketen de problemen deels opgelost door vliegtuigen vol friet te laten overvliegen.

Dat zorgt er in ieder geval voor dat friet nog wel op de menukaarten staat. Maar er is nog altijd niet genoeg friet aanwezig. Daarom zien de restaurants in Japan zich genoodzaakt om vanaf vrijdag geen grote of middelgrote porties patatjes meer te verkopen. De problemen zijn niet vóór oud en nieuw opgelost, is de verwachting.

McDonald’s geeft korting op de menu’s

McDonald’s heeft zo’n 2900 vestigingen in Japan. Klanten krijgen tijdelijk een korting van zo’n 40 eurocent op de menu’s vanwege de kleinere porties friet. Over het algemeen worden de menu’s met een middelgrote portie friet geserveerd, waarbij klanten de mogelijkheid hebben om voor een grotere of kleinere portie te kiezen.

De tekorten betekenen mogelijk ook dat de Japanners die vaak friet bij de fastfoodketen eten sneller kaal worden. De geruchten gingen al even rond dat McDonald’s-friet helpt tegen kaalheid. Een aantal jaar terug kwam een Japanse onderzoeker met het verlossende antwoord: frietjes van de McDonald’s kunnen kaalheid inderdaad tegengaan. Metro schreef daar eerder over en legde uit hoe dat zit.