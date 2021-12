Miljoen 60-plussers moet afspraak boosterprik nog maken

Een miljoen 60-plussers moet nog een afspraak voor een boosterprik maken. Dit terwijl het kabinet zoveel mogelijk 60-plussers nog dit jaar een boosterprik willen laten halen.

Mariska van Blankers, programmadirecteur vaccinaties bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwam vanmorgen naar buiten met ‘de miljoen’. De 60-plussers zonder afspraak worden opgeroepen voor het einde van het jaar een afspraak te maken.

500.000 mensen te recent gevaccineerd

Hoeveel mensen van deze groep al daadwerkelijk een prik kan halen, is overigens niet helemaal duidelijk. Iets meer dan een miljoen van alle volwassenen kan nog even geen boosterprik halen, omdat ze drie maanden moeten wachten na een eerdere vaccinatie of een besmetting. 500.000 van hen zijn te recent nog geprikt. 600.000 zijn sinds half oktober besmet geraakt met het virus, of zullen dat naar verwachting nog worden in de komende maand.

„En daarnaast zijn er zo’n 320.000 60-plussers die een afspraak hebben staan voor in januari”, aldus Van Blankers tijdens een briefing waarin ze Kamerleden vertelt over de vaccinatiecampagne. „Dat vinden we te laat.” De GGD gaat proberen deze afspraken zoveel mogelijk naar voren te halen. Mensen krijgen dan een SMS-bericht met de vraag of ze niet eerder hun prik willen halen.

Van de 4,3 miljoen 60-plussers in Nederland, hebben ongeveer 1,4 miljoen een boosterprik gehad. Zo’n 1,7 miljoen mensen hebben een afspraak voor de booster in hun agenda staan.



Ben je geboren in 1963 of 1964 én ben je minimaal 3 maanden geleden volledig gevaccineerd of hersteld van corona? Dan kan je vanaf vandaag online, via https://t.co/mU2h8yiBJk een afspraak inplannen voor een #boostervaccinatie. ➡️ https://t.co/jz0OEKTvaS pic.twitter.com/5RBjwbz3Vt — RIVM (@rivm) December 21, 2021

Boosterprik 1,8 miljoen keer gezet

Tot dusver zijn er ruim 1,8 miljoen boosterprikken gezet, zei Mariska van Blankers van het RIVM vandaag in de Tweede Kamer. Dat betekent dat er vorige week 780.000 oppepprikken zijn gezet en daarmee is het doel voor die week bereikt. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge had dat doel op 700.000 prikken gesteld. Iedere volwassene die dat wil moet in januari een boosterprik hebben kunnen krijgen.

De cijfers die Van Blankers in de Kamer presenteerde gaan over de periode tot en met afgelopen zondag 19 december. Op dit moment kunnen alle mensen uit geboortejaar 1964 of eerder een afspraak maken voor een boostervaccinatie.

Er zijn op dit moment 12,1 miljoen volwassenen in Nederland die een boosterprik zouden kunnen krijgen, omdat zij ook hun eerdere vaccinatie hebben genomen. Daarom schat Van Blankers dat er in totaal ongeveer 11 miljoen mensen een boosterprik moeten krijgen de komende periode. Dat betekent dat bij een opkomst van 100 procent nog bijna 9,2 miljoen mensen een vaccinatie moeten krijgen voor het einde van januari. Die opkomst is er dus voorlopig nog lang niet.

Mogelijk kan ‘prikspijt’ daar een rol bij spelen. Prikspijt werd vandaag gekozen tot woord van het jaar 2021.