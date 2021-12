Veronica Inside-studio afgebroken in allerlaatste aflevering: ‘Daar gaat de bar’

De allerlaatste aflevering van Veronica Inside was gisteravond op televisie. Alhoewel het programma – onder verschillende titels – ruim twintig jaar op televisie was, leek het er niet op alsof de mannen van Veronica Inside het erg moeilijk hadden met afscheid nemen. Integendeel, nog tijdens de live-uitzending werd het decor van de spraakmakende talkshow van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp afgebroken.

Al toeterend kwam de opruimingsdienst aan het einde van de aflevering de studio binnenrijden. Werden eerst nog wat stoeltjes ingeklapt, daarna was de bar aan de beurt. „Oh, daar gaat de bar, lekker is dat. Mooie boel”, aldus presentator Wilfred Genee. Niet veel later liepen hij en zijn kompanen René van der Gijp en Johan Derksen en de band van Danny Vera de studio uit en was het definitief klaar met Veronica Inside.

Mannen Veronica Inside keren snel terug op televisie

De mannen nemen overigens geen definitief afscheid van de televisie. Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen maken komend jaar de overstap naar SBS6, waar ze een dagelijkse talkshow gaan maken. Dat is een lang gekoesterde wens van vooral Van der Gijp en Derksen. Zij vonden de afleveringen van Veronica Inside op een gegeven moment te langdradig en Derksen was de afgelopen tijd wel klaar met „alleen maar over voetbal praten”.

De laatste jaren werd Veronica Inside daarom al steeds minder een voetbalpraatprogramma, maar ging het aan tafel steeds vaker over zaken buiten het voetbal. Afgelopen zomer waren de mannen al dagelijks te zien op SBS6 in De Oranjezomer. Het bleek een succesvol format (al leek dat er in de eerste week niet op) en het programma behaalde elke dag gemiddeld tegen de 800.000 kijkers. Daar werd het idee voor een vaste dagelijkse talkshow geboren.

Nieuw programma verschilt weinig van Veronica Inside

„Het zit er allemaal op, maar eigenlijk gaan we gewoon door”, aldus Genee op het einde van de laatste uitzending van Veronica Inside. „Want dat nieuwe programma, in hoeverre verschilt dat nou met dit programma?”, vroeg hij aan Johan Derksen. „Nauwelijks”, was zijn reactie. Van der Gijp is blij met de stap. „Ik verwacht veel van het nieuwe programma. Omdat het niet zo lang is. Dan hoef je niet zo te trekken om er nog iets uit te krijgen.”

VI Vandaag, zoals het nieuwe programma gaat heten, duurt een uur en begint vanaf 10 januari. De talkshow is elke maandag tot en met vrijdag om 21.30 uur op televisie. De opzet is hetzelfde als bij Veronica Inside, alleen hoeft de gast aan tafel niet uit de voetbalhoek te komen. Volgens het AD zingen de namen van onder andere Merel Westrik, Leonie ter Braak, Henk Westbroek en Özcan Akyol rond.

Hans Kraay jr. krijgt afscheid: ‘Hansie bedankt’

In de nieuwe talkshow is geen plaats voor Hans Kraay jr., die jarenlang deel uitmaakte van de vaste poule gasten die aanschoven bij Veronica Inside. Daarom werd hij gisterenavond met bloemen en een fotocollage in het zonnetje gezet door de mannen. „De deur staat wat mij betreft altijd voor je open”, aldus Wilfred Genee.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Veronica Inside is aankomende vrijdag nog voor een allerlaatste keer op televisie. In het Allerbeste van Veronica Inside 2021 wordt teruggekeken op de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Dat programma is vrijdag om 20.30 uur op Veronica te zien.

Op 10 januari vindt om 21.30 uur de allereerste aflevering van VI Vandaag plaats op SBS6.