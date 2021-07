Moeder bewaart twee jaar lang McDonald’s junkfood en je raadt vast hoe het eruit ziet

Een hamburger, portie friet of romige milkshake. Fastfoodketen McDonald’s kent veel liefhebbers. Alleen toont een Britse moeder wel op een heel confronterende manier aan hoeveel conserveringsmiddelen in het junkfood zitten. Ze bewaarde het maar liefs twee jaar.

Dat fastfood niet echt gezond is, dat weet je waarschijnlijk wel. Maar de moeder van deze TikTokker uit Essex bewijst dat maar al te goed met haar experiment. Onder de naam @elifgkandemir deelde ze op het social media-platform een schokkende video. Waarin de bevindingen van haar moeder te zien zijn.

Dochter deelt op TikTok video van ongezond junkfood

In de video is te zien hoe de moeder kipnuggets, hamburgers en patat van McDonald’s bewaart. Maar ook stukken pizza, snoep, chips en saucijzenbroodjes liggen in een kast. Het ongezonde voedsel ligt al twee jaar in deze kast en daarmee probeert de moeder een statement te maken. De moeder is een voedingsdeskundige en zet zich in voor mensen met obesitas. Dat is in Engeland een veelvoorkomend probleem. Het feit dat het fastfood niet bederft, toont aan dat de snacks enorm bewerkt zijn. De video is inmiddels honderdduizenden keren geliked en menig TikTokker reageerde geschokt op het bericht.

McDonald’s en ander fastfood bederft niet

Volgens de dochter eet 80 procent van de Britse bevolking dit soort producten. Zonder te realiseren wat ze daadwerkelijk binnen krijgen. Ze beaamt dat af en toe een ongezonde maaltijd geen kwaad kan, maar dat het overgrote deel van de Engelsen hiervan teveel eet.

De moeder probeert op deze manier mensen aan te moedigen om slimmere en gezondere voedingskeuzes te maken. Volgens haar zou geen enkel voedselproduct na twee jaar er nog precies hetzelfde uit moeten zien.

Naast veel steun en lof voor het onderzoek zijn sommige reageerders niet zo onder de indruk van de bevindingen. Sommigen vragen zich af waarom de moeder zoveel tijd in haar eigen onderzoek stak. Daarnaast denken anderen dat de smaak van het junkfood wel degelijk veranderd is. In de onderstaande video geeft ze nog iets meer duidelijkheid over haar moeders onderzoek.