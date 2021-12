Dan Karaty was jarenlang alcoholverslaafd, goede vriendin Chantal Janzen vol ongeloof

Danser en televisiepersoonlijkheid Dan Karaty kampte jarenlang met een alcoholverslaving. Op Instagram schrijft de Amerikaan, onder meer bekend als jurylid van Holland’s Got Talent en So You Think You Can Dance, openlijk over zijn verslaving en het dubbelleven dat hij daardoor leidde. „Jarenlang heb ik tegen mezelf, tegen mijn vrienden en tegen mijn familie gelogen. Maar ik ben klaar met verstoppen.”

Alsof Karaty bij de Anonieme Alcoholisten zit (misschien is dat ook wel zo), begint hij zijn verhaal met de zin: „Hallo, mijn naam is Dan Karaty en ik ben een alcoholist.” Daarmee wil de Amerikaan die in Nederland een televisiecarrière heeft opgebouwd, laten zien dat hij zijn verslaving onder ogen ziet. In het openhartige bericht op Instagram doet hij uit de doeken hoe hij jarenlang zijn alcoholverslaving verkropte.

Dan Karaty: ‘Mijn leven werd op een gegeven moment te moeilijk’

„Onbehandelde angsten en alcoholisme zijn dingen waar te veel mensen te lang alleen aan lijden. Voor mij werd het leven op een gegeven moment te moeilijk en toen belandde ik op de bodem”, schijft Dan Karaty. Hij is erg blij dat hij op dat moment de hulp kreeg die hij nodig had voor zichzelf en zijn gezin. Nu is hij aan de betere hand. „Ik leef het leven in het hier en nu, neem het leven dag voor dag en ben dankbaar voor al mijn zegeningen.”

Dat de choreograaf zijn verhaal naar buiten brengt, komt voor een groot deel door zijn goede vriendin Chantal Janzen. „Bedankt dat je mij hielp tijdens het proces van het delen van mijn verhaal. Hopelijk zorgt mijn transparantie ervoor dat iemand die het nu moeilijk heeft wordt geholpen.”



Chantal Janzen kon oren niet geloven: ‘Dan? De man die altijd zo opgeruimd was?’

Chantal Janzen kon eerst bijna niet geloven toen haar goede vriend haar kortgeleden vertelde dat hij alcoholverslaafd was. „Toen we elkaar aan de telefoon spraken, geloofde ik bijna niet wat hij me vertelde en waar hij tot voor kort verschrikkelijk mee worstelde. Dan Karaty? Die man die altijd blij, opgeruimd, fit, professioneel en zorgeloos leek en lacht?”

Volgens Janzen is Karaty vooral opgelucht dat hij zijn verhaal nu naar buiten heeft gebracht. Ook spreekt hij over zijn verslaving in het blad van Chantal Janzen. „Ontzettend spannend en eng voor hem. Maar hij is vooral opgelucht en trots. En terecht.”

Voor nu is Karaty voor haar even „the main man”, schrijft Chantal Janzen op Instagram, waar ze vaak schittert. „Ik ben ontzettend trots op jou, op je wil, je doorzettingsvermogen, je durf en je liefde voor je gezin en voor jezelf. Ik ben heel blij dat je terug bent.”



