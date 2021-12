Explosie in Turnhout: een slachtoffer en acht vermisten mogelijk onder puin

In het Belgische Turnhout worden acht mensen vermist na een gasexplosie in een appartementencomplex. Burgemeester Paul van Miert heeft laten weten dat er tot nu toe één persoon onder het puin vandaan is gehaald.

Ook hebben de hulpdiensten contact met een ander persoon die onder het puin bedolven is.

Vermisten na explosie Turnhout

De explosie vond plaats rond 08.20 uur in de ochtend. Volgens omstanders was het een enorme knal en vlogen de brokstukken tot wel honderd meter ver. De gevel en plafonds van vier woningen zijn volledig weggeblazen, meldt de zender RVT. De politie en brandweerman zijn ter plaatse en hebben het medisch rampenplan afgekondigd. In het ingestorte deel van het gebouw wonen in totaal tien mensen.

„We proberen nu te weten te komen wie er nog in dat appartementsblok aanwezig is”, zei Peter Van Gorp van de Turnhoutse politie tegen de Belgische krant VRT in een eerste reactie. Of de acht vermiste mensen op het moment van de ontploffing ook in het gebouw aanwezig waren, is niet bekend, zei ook de burgemeester. „Maar we gaan ervan uit dat er nog mensen in het gebouw zijn, onder het puin.” Eerder vandaag ontstond er onduidelijkheid over de vermisten, omdat de burgemeester aangaf dat het ook om vier kinderen ging. Later meldde hij tegen persbureau Belga dat er geen kinderen op het adres staan ingeschreven en dat die dus niet worden vermist.

Voorzichtig te werk

Omdat het gebouw niet stabiel is, is het voor de hulpdiensten lastig om slachtoffers te vinden. „We moeten stuk voor stuk, brokje per brokje wegnemen”, legt de burgemeester uit. Het slachtoffer dat al onder het puin vandaan is gehaald, is naar het ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.