Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus zijn ‘grootste privacyschenders’ van het jaar

De Big Brother Award is een prijs waar je wellicht niet erg blij mee bent als je die wint. Maar de demissionaire ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wonnen toch echt deze „verdrietige” eretitel. Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom reikt jaarlijks deze award uit aan de „grootste privacyschenders van Nederland”.

De coronacrisis bracht ook het thema privacyschending regelmatig op tafel. Want sommige coronamaatregelen gaan voorbij aan de bescherming van persoonlijke gegevens. Onder meer demissionair ministers De Jonge en Grapperhaus namen in deze tijd een aantal grote beslissingen, waarvoor regelmatig werd ingeleverd op het beschermen van privacy.



Hugo de Jonge krijgt titel ‘privacyschender’ voor QR-code

De Jonge mag de Publieksprijs van Bits of Freedom in ontvangst nemen. Een ruime meerderheid stemde op de demissionair minister van Volksgezondheid. Waarom? Dat heeft De Jonge te danken aan de invoering van de QR-code, oftewel het coronatoegangsbewijs. Want volgens de burgerrechtenorganisatie is het invoeren van dit systeem „onvoldoende gemotiveerd”. Dat het beruchte 2G-beleid momenteel is uitgesteld, vindt Bits of Freedom een goede zaak.



Ferd Grapperhaus begaat rits aan misstappen

Collega Grapperhaus kreeg de Expertprijs voor zijn oeuvre aan privacyschending. Een vakjury concludeerde dat hij een „hele rits aan mistappen” beging. „Het komt niet vaak voor dat we een Lifetime Achievement Award uitreiken. Dit ministerie heeft het zo bont gemaakt dat wij en onze vakjury eigenlijk geen andere optie zagen”, zegt Bits of Freedom-directeur Evelyn Austin. Mocht je je afvragen wat voor praktijken Grapperhaus uithaalde: Austin frist even je geheugen op. „Zo maakt demissionair minister Grapperhaus van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) stiekem een nieuwe geheime dienst, overtreedt de politie onder zijn toezicht keer op keer de wet en lijkt onze minister voor Rechtsbescherming compleet spoorloos te zijn.”



Minister Grapperhaus heeft zijn prijs persoonlijk in ontvangst genomen. Minister De Jonge was te druk en had daar geen tijd voor. De Felipe Rodriguez Award, die juist bestemd is voor iemand die zich heeft ingezet voor privacy, ging zondag al naar de Nederlandse mensenrechtenadvocaat Nani Jansen Reventlow. Zij maakt zich hard voor het verdedigen van vrijheid van meningsuiting.