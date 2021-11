Medisch specialisten spreken zich uit tegen vaccinatieplicht: ‘Dan loopt personeel weg’

Vaccinatieplicht voor zorgpersoneel is in België sinds maandag een feit. Doen zij dit niet voor april 2022, dan volgt ontslag. Ondertussen gonst dit geluid ook op zorgvloeren van Nederland. Want volgt die vaccinatieplicht hier ook? En dat terwijl de zorg kampt met een groot tekort aan personeel? De Federatie Medisch Specialisten spreekt zich daar nu al over uit.

In België gaat die beslissing niet zonder slag of stoot. De regering besloot daar dat vaccinatie-weigeraars in de zorg ontslagen mogen worden. Belgische vakbonden BBTK en ACV Puls noemen de beslissing een „oorlogsverklaring” en „een kaas met heel veel gaten”. De Franstalige vakbond CNE waarschuwde al voor stakingen.



Dat men in April zorgpersoneel zal ontslaan dat niet gevaccineerd is, zal ons land meer problemen geven dan dat het iets zal oplossen. Is er hier iemand die mij de voordelen van verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel kan uitleggen en bijhorende sancties? — Sam de Wijze 🧠 (@SamTheWise87) November 17, 2021

Vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers België

Ongevaccineerde Belgische zorgmedewerkers krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid zich toch te laten prikken. Vanaf 1 april is de keuze definitief, sprak minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. „Wie dan niet gevaccineerd is, wordt ontslagen.” Ook in België zijn personeelstekorten in de zorg bekend. De bovengenoemde vakbonden vrezen dan ook dat heel wat medewerkers wegvallen. „Terwijl het personeelstekort in de zorg nu al acuut is.” Vakbonden ACV en BBTK pleiten voor een „breder debat over verplichte vaccinatie”. Volgens hen zijn „werknemers geen pionnen op het schaakbord van het coronavirus”.



“Verplichte vaccinatie is een overtreding van de wereld medisch ethische code” gisterenavond te horen op @vrtnws . Deze ochtend: verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel. Ik kan niet meer volgen… — Eva De Smet (@eva_desmet) November 16, 2021

De discussie over verplichte vaccinatie gaat ook de Nederlandse grens over. De Federatie Medisch Specialisten trekt namelijk al aan de bel. Zij zijn tegen een verplichte prik voor het zorgpersoneel. „Ga je vaccinatie verplichten, dan kan dat juist contraproductief werken. Dan lopen medewerkers weg en dat is het laatste wat we willen”, zegt Peter Paul van Benthem, voorzitter van de federatie. Hij wijst erop dat de vaccinatiegraad onder ziekenhuispersoneel al enorm hoog is. De specialisten benadrukken het belang van vaccinatie, maar vinden dat dit een vrije keuze blijft.



Ben reuze benieuwd hoeveel zorgmedewerkers in NL niet gevaccineerd zijn, jullie? 🤔 — Rosa (@Rosa0171) November 17, 2021

Nederlandse ziekenhuizen willen geen vaccinatieplicht

Nederlandse ziekenhuisdirecteuren lieten eerder al weten een besluit als dat van België niet aan te moedigen. Onder meer omdat het voor nog meer verdeeldheid onder het personeel gaat zorgen. Coronaminister Hugo de Jonge vertelde eerder dat hij nog niets wil uitsluiten wat betreft aanvullende maatregelen om het coronavirus terug te dringen.

Eerder luidden vier SEH-artsen in een brief aan de Kamer de noodklok. Zij benadrukten dat de personeelstekorten in de zorg voor druk zorgt in de ziekenhuizen. En daarmee is het van invloed op de huidige coronacrisis. Volgens de artsen pakt men het „grootste probleem niet aan: het zorgcapaciteitsprobleem”. Dat is iets wat volgens de doktoren al jaren speelt. De SEH-artsen zien bij hun collega’s dat de werkdruk z’n tol eist en dat het personeel overbelast is.



