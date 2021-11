Het eetdagboek van Roland (31): ‘Ik eet bijna elke dag hetzelfde’

We zijn er dag in, dag uit mee bezig: eten. Wat eet jij op een normale, doordeweekse dag? We vragen het elke week aan een andere Nederlander. Het kan namelijk hartstikke verfrissend zijn om verschillende meningen over eten te horen. Gaan mensen voor gezonde keuzes, of toch voor lekker makkelijk? Met vandaag: het eetdagboek van Roland (31).

Roland werkt als video editor voor een groot mediabedrijf. Hij doet zes keer per week krachttraining in de sportschool. Hij deelt zijn eetdagboek van een doordeweekse dag met ons.

Het Eetdagboek van Roland

Ontbijt:

Eiwitshake met volle melk, blauwe bessen, havermout en eiwitpoeder met vanillesmaak.

Snack:

Een stukje chocola en boterkoek.

Lunch:

Twee wraps gevuld met kaas, paprika, cottage cheese en hummus.

Snack:

50 gram ongezouten nootjes.

Avondeten:

Aardappelpartjes uit de airfryer, een vegan orientschijf en boontjes.

Snack:

Een shake met kwark, ananas, banaan, havermout.

Eet je veelal hetzelfde, of juist elke dag anders?

„Haha, ik eet bijna elke dag hetzelfde! Alleen mijn lunch en avondeten zijn elke dag anders. Mijn ontbijt en alle snacks eet ik juist iedere dag. Zo weet ik zeker dat ik dagelijks voldoende calorieën binnenkrijg, en dat ik genoeg eiwitten eet. Deze eiwitten heb ik nodig, omdat ik veel sport.”

Vind je het niet saai om bijna elke dag hetzelfde te eten?

„Nee, eten boeit mij niet zo veel. Ik zie eten meer als noodzaak, ik hoef niet perse iedere dag iets unieks te eten. Lekker makkelijk heeft mijn voorkeur.”

Geef je veel geld uit aan boodschappen?

„Ik probeer zo goedkoop mogelijk boodschappen te doen. Ik eet veel elke dag omdat ik aan krachtsport doe en daarom kunnen de wekelijkse kosten aan boodschappen snel oplopen. Per week ben ik er gemiddeld denk ik zo’n 45 euro kwijt aan. Zeker geen heel laag bedrag, maar ik geloof dat het meevalt als je bedenkt dat ik zo’n 3700 calorieën per dag eet.”

Zelf uitgebreid koken, of snel en makkelijk?

„Ik ben geen ster in de keuken en daar heb ik eerlijk gezegd ook niet de ambitie voor. Het liefste zet ik in zo min mogelijk tijd een gezonde maaltijd op tafel. Langer dan 20 minuten in de keuken staan doe je mij geen plezier mee, dus geen ingewikkelde curry’s voor mij waar ik een uur mee bezig ben (ook al vind ik dat wel super lekker).”

Eet je vaak buiten de deur?

„Nee, ik eet eigenlijk niet vaak buiten de deur. Misschien één keer per maand, en dat red ik waarschijnlijk niet eens elke maand. Maar als ik op vakantie ben haal ik dat graag dubbel en dwars in. Dan eet ik het liefst drie keer per dag buiten de deur.”

Liever een AVG’tje, of toch een buitenlandse keuken?

„Als ik zelf kook maak ik het liefst een AVG’tje of een pasta. Dat vind ik lekker, makkelijk en het is snel klaar. Maar als mijn vriendin in de keuken staat, dan eet ik graag een Thaise curry, burrito’s en kip tandoori. Een lekkere saus of pittig eten, daar maak je mij blij mee.”

Welk gerecht is typisch jou?

„Een tijd geleden zou dat absoluut een broodje shoarma zijn. Maar sinds ik dit jaar voornamelijk vegetarisch ben gaan eten, is een pizza quattro formaggi wel typerend voor mij. Lekker op de bank zitten terwijl de oven mijn calorierijke maaltijd klaarmaakt, makkelijker kan niet.”

Reactie van een voedingsdeskundige

Ricky Frissen is diëtist, coach en schrijver van het boek Vrijheid van voeding. Elke week reageert hij kort op het voedingsdagboek met een tip en een top.

Reactie op het eetdagboek van Roland Top: „Hoi Roland, wat een goede basis voor een voedingspatroon zeg, je kunt heel goed zien dat je hier aandacht aan besteed! Mooie verdeling van de macronutriënten zowel per maaltijd als per dag.” Tip: „Mocht het avondeten de maaltijd rondom je training zijn, dan zou je ervoor kunnen kiezen om een zuivelproduct (of een vegetarisch in plaats van vegan product) toe te voegen aan je avondmaaltijd zodat je een volwaardig aminozuurprofiel (eiwitprofiel) hebt bij deze maaltijd!”

Ook (anoniem) meedoen aan Het Eetdagboek? Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. Het Eetdagboek en we nemen contact met je op. Het vorige eetdagboek vind je hier.