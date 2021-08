‘Mensen die corona hebben gehad, scoren vaak lager op IQ-testen’

Het coronavirus lijkt, in ieder geval tijdelijk, de intelligentie van mensen aan te tasten. Uit Brits onderzoek blijkt dat genezen coronapatiënten lager scoren op intelligentietesten dan mensen die geen corona hebben gehad. Bij Britten die aan de beademing moesten, daalde het IQ zelfs met zeven punten. Ook wanneer de ziekteverschijnselen al lang en breed over zijn, lijkt het virus invloed te hebben op de intelligentie.

Dat schrijven onderzoekers van de universiteiten van Cambridge, Southampton en Chicago, van het Imperial College in Londen en het Kings College in het gerenommeerde wetenschappelijke blad The Lancet. De academici bestudeerden data van ruim 81.000 Britten die zich hadden opgegeven voor een grote intelligentietest onder de Britse bevolking. De testen werden tussen januari en december 2020 afgenomen.

Intelligentietests slechter gemaakt na besmetting met corona

Van alle deelnemers zeiden zo’n 13.000 mensen dat ze een coronabesmetting hadden opgelopen. 275 deelnemers hadden de test gedaan zowel vóór als na hun besmetting. De academici constateren dat deze mensen voor hun besmetting „een hoger cognitief vermogen” hadden dan daarna.

Bovendien maken de wetenschappers een vergelijking met Britten mét een coronaverleden en de Britten die opgaven geen corona te hebben gehad. Die laatste groep blijkt beter te presteren op de intelligentietests, ook als wordt gecontroleerd op factoren als inkomensniveau, leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.

COVID-19 leidt tot concentratieproblemen en moeite met vinden van woorden

De onderzoekers schrijven dat mensen vooral meer moeite hebben met doelgerichte cognitieve taken, zoals het denken in oplossingen, redeneren en plannen. „Deze resultaten komen overeen met meldingen van langdurige klachten. Vooral concentratieproblemen en moeite met het vinden van de juiste woorden komen veel voor”, aldus de auteurs van de studie. Hun conclusie: „Herstel van een COVID-19-infectie kan gepaard gaan met uitgesproken problemen in aspecten van hogere cognitieve functies.”

De problemen kunnen weken of zelfs maanden na de besmetting aanhouden. De achteruitgang is bovendien afhankelijk van de ernst van de ziekte die mensen opliepen na een coronabesmetting. Mensen die in het ziekenhuis lagen en daar aan de beademing moesten, vertonen de grootste cognitieve tekorten: hun IQ daalt gemiddeld met zeven punten. Bij mensen die minder ziek werden, blijken de dalingen minder groot.

Toch willen de onderzoekers op basis van hun onderzoek niet al te harde conclusies trekken over de effecten van corona op intelligentie. Volgens hen is de studie een eerste aanzet voor verder onderzoek over het onderwerp. Ook is niet bekend hoe lang het effect op de intelligentie aanhoudt. Dat moeten langer lopende onderzoeken uitwijzen.

Ook problemen gemeld na coronavaccinatie

Niet alleen een besmetting met het coronavirus levert in sommige gevallen problemen op. Sommige vrouwen ervaren klachten rondom hun menstruatie na hun vaccinatie. Op sociale media klonk al een tijdje dit soort geluiden en bijwerkingencentrum Lareb kreeg meer dan duizend meldingen binnen.



Ik had gehoord dat je van je eerste menstruatie na je vaccinatie meer last kan hebben, maar dit is gewoon echt niet grappig. Vijf keer zo veel pijn als normaal. Zou op dit moment echt heel graag een man willen zijn. — Narita (@naritaderks) August 2, 2021

Uitblijven van menstruatie, heftigere menstruatie, doorbraakbloedingen en bloedingen na de overgang. Het zijn verschillende klachten die sommige vrouwen ervaren na hun coronavaccinatie. Of deze klachten daadwerkelijk verbonden zijn aan de vaccinatie kan Lareb nog niet zeggen.