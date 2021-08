Zien: de eerste beelden van het nieuwe seizoen van Temptation Island

Ja hoor, de nieuwe beelden van Temptation Island zijn er! Het wordt weer smullen geblazen, als we de eerste dramatische beelden mogen geloven. Geheel compleet met een „waarom doet hij mij dit aan?”.

In het nieuwe seizoen van de sensationele serie volgen we de liefdesavonturen van vier koppels en 24 singles. Of de koppels op dit moment samenzijn met hun ware liefde, is nog maar net de vraag. Dat gaan ze uitzoeken op Temptation Island. Monica Geuze en Viktor Verhulst presenteren het nieuwe seizoen, dat je vanaf deze maand bij Videoland ziet. Maar wanneer de allereerste aflevering precies te zien is, is nog niet bekend.

Eerste beelden nieuw seizoen Temptation Island

Mocht je het niet kennen: in Temptation Island: Love or Leave geven koppels elkaar aan de start van het programma de vrijheid om uit te zoeken of ze daadwerkelijk voor elkaar bestemd zijn. De partners gaan als het ware ‘single’ het avontuur aan. Net als vorig seizoen geen verleiders, maar vrijgezellen die op zoek zijn naar een relatie. Tijdens de dates krijgen de partners en vrijgezellen de kans om een diepere connectie met elkaar aan te gaan met als doel antwoorden te vinden op hun relatievragen. Ook willen ze groeien als persoon, om op die manier een beter mens te worden, zowel voor hun partner als zichzelf.

De hamvraag van dit seizoen, net zoals altijd eigenlijk, is: ‘Is hij/zij de ware? Of is er toch iemand die beter bij mij past?’. Temptation Island bekijk je op Videoland, hier zie je oude seizoenen. Eerder sprak Metro al single Carré, zij zei „hoe langer je er zit, hoe moeilijker het wordt”. Benieuwd wat het volgende seizoen voor je in petto heeft? Je ziet het in de video hierboven.