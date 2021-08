Sportschool saai of (te) duur? Probeer deze alternatieven

Bewegen is goed voor je, maar wat doe je als je een hekel hebt aan sport? Nou, daar weten wij wel wat voor. We geven je vijf alternatieven zodat je toch lekker fit kunt blijven of worden, maar waar je je niet voor in een sport-outfit hoeft te hijsen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alternatieven voor de sportschool

Schoonmaken

Ga poetsen. Het zal misschien je hobby niet zijn, maar je beweegt wel en dus hoort schoonmaken thuis in het rijtje alternatieven voor de sportschool. Door je auto te wassen, de vloer te dweilen, te stofzuigen of door je ramen te lappen, heb je een prima workout. Daar komt bij dat je er ook nog een schone auto of een schoon huis van krijgt

Dansen

Ben je gek op muziek en kost het je altijd veel moeite om stil te zitten? Ga dansen. Je kunt het alleen doen of met je huisgenoten. Of nodig eens een vriendin uit om even een half uurtje te swingen op jullie favoriete muziek. Dansen verstevigt je spieren en versterkt je hart en longen. Ga je helemaal uit je dak, dan kun je het vergelijken met een workout. Dansen werkt daarbij ook ontspannend. Je denkt even niet na over je werk of aan dingen waar je van gaat piekeren. Echt even ontspannen dus en daarnaast kun je calorieën verbranden.

Gamen

Nintendo had jaren geleden groot succes op de fitnessmarkt met bewegingsgames als Wii Fit. Hierbij moest je op een bijgeleverd bord balanceren om sportoefeningen voor de tv uit te voeren, maar je kon ook tennis, bowlen, boksen en yoga doen. Alles voor een leuke workout. Met het nieuwe Ring Fit Adventure hoopt het gamesbedrijf dit succes te herhalen. Je beweegt bij de Nintendo met een pilatesring die je aan je spelcomputer koppelt. Ben je gek op dansen en op gamen en heb je een Playstation of X-box, neem dan Just Dance. Een spel waar je heerlijk mee uit je dak kunt gaan. Maar ook boksen op de spelcomputer is erg leuk. En doe je het samen met iemand, kun je er ook nog een wedstrijd van maken.

Tuinieren

Een half uur in de tuin werken is een prima workout. Je bent in beweging, bukt, komt overeind, zet stappen. En met spitten, harken of snoeien gebruik je praktisch al je spieren. Heb je geen tuin, dan kun je vast iemand helpen die wel een tuin heeft. Tuinieren is overigens ook erg goed voor je als je stress hebt.

Loop meer

En de laatste in de categorie alternatieven voor de sportschool: lopen. Volgens een onderzoek zou je dagelijks tussen de 10.000 en 15.000 stappen moeten zetten. Vind je dat wel erg veel, begin dan eerst met kleine dingen. Wandel naar de winkel of zet de auto wat verder van je werk af zodat je eerst een stukje moet lopen. Ga in de pauze even naar buiten en loop een rondje. Er is vast wel een collega die ook een frisse neus kan gebruiken.