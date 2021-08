Katja Schuurman geveld door corona: ‘Wat een kutvirus!’

Katja Schuurman is geveld door het coronavirus. Dat heeft de presentatrice, die eerder nog felle kritiek uitte op het coronabeleid, vanmiddag bekendgemaakt via Instagram. „Oke. Ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik vind het nogal een kutvirus!”, schrijft ze.

Schuurman vertelt dat ze het er behoorlijk zwaar mee heeft. „Dag 723 nu. (Zo voelt het.) En het valt niet mee”, zucht de televisiepersoonlijkheid onder een foto van zichzelf. Schuurman is waarschijnlijk geveld door de deltavariant van het coronavirus, want zij plaatst de hashtag #kutvariant bij het bericht.



Katja Schuurman was kritisch op het coronabeleid

Eind vorig jaar was Katja Schuurman nog bijzonder kritisch op de coronamaatregelen. Via social media uitte de presentatrice haar zorgen over de lockdown en andere maatregelen. „Ziek van de stress omdat je werkloos bent, ziek van eenzaamheid, ziek omdat de spanning thuis om te snijden is, ziek omdat je bedrijf naar de klote gaat, ziek omdat je depressief bent. Maar niet ziek door corona, en dat is (het enige, red.) wat telt”, zei Schuurman onder andere.

„Wie bepaalt wat een mensenleven waard is?”, ging ze verder. „Mogen we die ethisch lastige vraag op z’n minst serieuzer stellen? Want hoe ethisch verantwoord is het om zoveel mensen in de meest uiteenlopende vormen van ellende te storten? Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Wat jammer en onterecht dat je kwetsbaar moet zijn om beschermd te worden.”

Corona er samen onder krijgen

De berichten werden later alsnog verwijderd door Schuurman. „Niet omdat ik er niet achter sta, maar omdat… Ik zal proberen niet te veel woorden te gebruiken, want de reacties van sommige media én politie hebben laten zien dat al die woorden daadwerkelijk lezen hun eigen stukjes of verweer maar vervelend in de weg stonden”, verklaarde ze. Schuurman benadrukte vervolgens dat het belangrijk is om het coronavirus uit te bannen. „Samenvatting: Laten we er de komende maand serieus voor gaan! Ik sluit af met de leus van het team van All Stars: ‘Samen is niet alleen!’.”

Cijfers blijven dalen, maar wel langer wachten met Jansen

De besmettingscijfers blijven in de tussentijd dalen. Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 2136 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 192 minder dan gisteren en bijna de helft minder dan vorige week maandag. Demissionair premier Mark Rutte maakte vandaag wel bekend dat er voor het Jansen-vaccin vanaf 14 augustus een ‘wachttijd’ van vier weken gehanteerd wordt. Waar je nu nog na twee weken als volledig gevaccineerd wordt gezien met het Jansen-vaccin, is dat per half augustus dus pas na vier weken. Het vaccin heeft volgens Rutte „iets meer inwerktijd nodig”.