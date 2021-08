Boze ID&T-directeur haalt uit: ‘De overheid liegt en bedriegt’

Directeur Ritty van Straalen van festivalorganisator ID&T is ‘not amused’ en teleurgesteld in de overheid. Hij is boos vanwege de afgelaste evenementen en festivals. De overheid „liegt” en „bedriegt” volgens hem.

Gisteravond vertelde demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge ons dat versoepelingen uitbleven. Vandaag schrijft festival-topman Van Straalen een boos bericht op zijn LinkedIn.

ID&T-directeur Ritty van Straalen boos

„Boos, verdrietig, verbijsterd, teleurgesteld. Zomaar wat woorden die we al inmiddels 18 maanden gebruiken om ons te uiten in persberichten en socials. Keer op keer worden we teleurgesteld en in de hoek gezet”, schrijft een geëmotioneerde Van Straalen. „Onze overheid is een waardeloze partner gebleken. Een partner die liegt en bedriegt. En nu is het klaar.” Bekend is, na de persconferentie van gisteravond, dat grote festivals tot 20 september niet doorgaan. Alleen evenementen met maximaal 750 bezoekers gaan door.



Overheid: ‘Geen grote festivals en evenementen’

Volgende week zaterdag trekken boze festivalorganisatoren de straat op voor een demonstratie. Daaraan doen ruim driehonderd organisatoren mee. In elk geval in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. De organisatoren zijn boos op de overheid en snappen onder meer niet dat voetbalwedstrijden en de Formule 1 wel doorgaan, maar evenementen niet.

Rosanne Janmaat is operationeel directeur van ID&T en kaartte gisteren al aan dat Nederland achterloopt. Ze benadrukt dat meerdere landen zoals Engeland, de VS en België evenementen door laten gaan. „Wij blijven met lege handen achter.”



VNPF kritisch op niet-gevaccineerden

ID&T legt voornamelijk de verantwoordelijkheid bij de overheid. Daarentegen bekritiseert de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) de rol van niet-gevaccineerden. Gister liet directeur Berend Schans weten dat het „probleem van niet-gevaccineerden, hun probleem wordt”.

„Er moeten gewoon zo veel mogelijk mensen gevaccineerd worden. Voor mensen die dat principieel niet willen, is dat hun goed recht. Maar ik denk dat er bij sommige mensen ook sprake is van laksheid.”