Demonstreren bij een Rotterdams politiegebouw in plaats van bij de bedoelde krantenredactie? Het gebeurde demonstranten van Viruswaanzin.

De actiegroep Viruswaanzin wilde vandaag bij meerdere redacties in Nederland demonstreren tegen de verslaggeving over het coronavirus, maar ook om journalisten „een hart onder de riem te steken.” Zo stonden er een stuk of wat mensen op het Media Park in Hilversum en is as we write een mars bezig naar het centrum.

Rotterdam

In Rotterdam stonden ‘Viruswaanzinnigen’ voor het gebouw van het AD aan de Marten Meesweg. Althans, dat dachten ze. De krant is er al weer een tijd weg en zit nu in het centrum van Rotterdam. Nu zit de Politiedienstencentrum er gevestigd, daaronder valt bijvoorbeeld de personeelsadministratie van de nationale politie.

Het verbaasde hen al hoeveel politiemensen er rondliepen, vertelt Willem Engel, voorman van Viruswaanzin, later tijdens een livestream op Facebook.

Zelf was hij overigens wél op het juiste adres. Het waaide flink en Engel is niet altijd even goed verstaanbaar, maar je ziet hoe hij in zijn groene jas z’n mededemonstranten begroet. Met een handdruk en een vriendelijke lach. „Wat goed dat jullie er zijn.” Hij kijkt omhoog naar het gebouw, „ik denk dat ze ons goed kunnen zien, misschien moeten we nu maar binnen gaan.” Met bloemen, want die wil hij uitdelen op de krantenredactie.

‘Geen protest’

Het is namelijk geen protest, legt hij uit, „Maar een manifestatie, om alle journalisten een hart onder de riem te steken. Wij staan achter jullie en hopen dat jullie je verhaal kunnen vertellen en dat er geen hoofdredacteurs telkens tussen komen die jullie titels veranderen. Belangrijk dat er een vrije pers blijft in Nederland en dat er altijd kritisch geschreven wordt. Niet alleen over mij en over Viruswaanzin”, en nu moet Engel even lachen, „maar vooral over de politiek en de zogenaamde macht.”

Terwijl zijn kompanen dus bij het politiebureau stonden te wachten met hun bosjes bloemen, is hij met een tiental mensen en bossen bloemen „en ook stoepkrijt” op het goede adres van het AD naar binnen gegaan, waar ze „hartelijk ontvangen zijn”, zegt Engel in een volgende livestream.

Willem: er loopt hier heel veel politie.

Hartje

De reacties tijdens de livestream van veelal andere Viruswaanzin-aanhangers zijn overwegend positief. „Zet hem op toppers, heel veel dank voor jullie tomeloze inzet, jullie zijn mijn helden”, schrijft iemand. Met een hartje erachter.

Maar ook: „Jammer dat je op de verkeerde plek was. Zo word je uiteraard slecht geïnformeerd. En je maar afvragen waarom er zoveel politie is… Het is een politiebureau. Wat een fail!” En ook nog iemand met een tip voor de live-streamende demonstrant. „Willem Engel, doe een gewone pleister voor de microfoon van je mobiele telefoon, dan ben je de windruis die het gesprek onverstaanbaar maakt, kwijt.”

Op andere social media wordt vooral met huilen van het lachen-emoji’s gereageerd.

AD

Bij het AD zelf kwam het nieuws al binnen, voordat de bloemen werden overhandigd. „Er demonstreren vandaag dus mensen tegen media die hen niet goed zouden informeren over corona. In Rotterdam staan ze bij een pand waar het AD al acht jaar weg is”, laat een medewerker van de krant weten.

