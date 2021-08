Specifieke ‘alcoholisme’-hersencellen moedigen sommige mensen aan tot drinken

De één weet op tijd te stoppen bij het drinken van alcohol en de ander niet. Maar hoe kan dat? Volgens onderzoek beschikken sommige mensen over specifieke hersencellen die hen motiveert om door te drinken.

Bingedrinken of overmatige consumptie van alcohol wordt dus bij sommigen daadwerkelijk aangemoedigd in het brein. Dat blijkt uit een Zweeds onderzoek van de Linkoping Universiteit. Zij beschikken over bepaalde zenuwcellen die een link hebben tot alcoholisme. De onderzoekers bestudeerden het gedrag van ratten en alcoholconsumptie. De resultaten publiceerden zij in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances.

Kleine groep hersencellen bepalend voor alcoholisme

Hoofdonderzoeker Markus Heilig legt uit dat deze specifieke cellen het verschil bepalen tussen alcoholisten en mensen die wel tijdig kunnen stoppen met drinken. De meeste ratten waren in staat om op een bepaald moment te stoppen met de alcoholconsumptie. Terwijl een klein deel dit niet kon. Onderzoeker Heilig verwachtte niet dat zo’n kleine groep hersencellen zo bepalend is voor alcoholisme.

We gooien er even wat wetenschappelijke termen in. De onderzoekers ontdekten dat dit zich afspeelt in het amygdala-gedeelte van de hersenen. Voor de niet medisch-specialisten onder ons, het deel dat verbonden is met ‘beloning’. De bovengenoemde ‘alcoholismecellen’ worden aangeduid met PKC-eiwit. Ratten met dit eiwit in hun brein bleven alcohol nuttigen, ondanks negatieve effecten.



Signalen van alcoholisme zijn: overmatig drinken – je drinkt meer dan 7 (vrouw) of 14 (man) standaardglazen alcohol per week.🤔 — Bert Hoekstra (@BertHoekstra) August 19, 2021

Alcohol drinken ondanks negatieve effecten

Beslissen of je wel of niet nog een drankje neemt, blijkt een complex mechanisme. Ons brein heeft namelijk een systeem dat genotsmiddelen als lekker eten, seks en drugs waardeert. En stimuleert om meer te nuttigen. Maar het bevat ook een ‘rem’ die de voor- en nadelen afweegt. Bij stevige drinkers werkt deze rem niet goed.

Hoe onderzochten ze dat? De ratten leerden dat ze op een hendel konden drukken om een kleine hoeveelheid alcohol te nuttigen. Na een tijdje kregen de ratten een elektrische schok als ze alcohol innamen. In dit geval stopten de meeste ratten met hun keuze voor alcohol, maar een derde bleef ondanks de schok toch alcohol innemen. Zelfs nu alcohol gelinkt werd aan ongemak.

Medicatie tegen alcoholisme

Maar er is nog hoop. De onderzoekers ontwikkelden namelijk een methode om de PKC-hersencellen van buitenaf te manipuleren en zelfs uit te schakelen. Daardoor konden de ‘verslaafde’ ratten ineens alcoholconsumptie wel weigeren en werkten de rem toch. Dit is baanbrekend voor de bestrijding van alcoholisme en specifieke medicatie tegen alcoholisme zou verslaafden kunnen helpen.