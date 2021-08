Militairen ontsnappen aan dodelijke ongelukken nadat collega spacecake uitdeelt bij schietoefening

Een Canadese soldate hangt een celstraf boven het hoofd nadat ze in 2018 zichzelf en haar collega’s in levensgevaar bracht. Ze deelde zelfgemaakte cupcakes uit aan andere militairen tijdens een schietoefening, maar daar bleken drugs in te zitten, schrijft The Guardian.

De Canadese Sandra Cogswell zat sinds 2011 bij het Canadese leger en deed in juli 2018 mee aan een schietoefening in Gagetown in de Canadese provincie New Brunswick. De oefening duurde meerdere weken en Cogswell vond het een goed idee om cupcakes voor haar collega’s te bakken.

Levensgevaarlijke situaties door cupcakes

Toen ze dat gedaan had en de cupcakes uitdeelde ging het echter goed mis. Andere militairen begonnen zich namelijk vreemd te gedragen tijdens de schietoefeningen. Dat leverde levensgevaarlijke situaties op. Eén soldaat zette de timer van een explosie verkeerd en een ander laadde zijn wapen niet goed.

Ook liep er een militair vóór een Houwitser, een geschutstuk, tijdens de oefeningen. Een vierde soldaat crashte bijna met een legertruck. Anderen verklaarden dat ze de slappe lach kregen. Het is dus een wonder dat er geen gewonden of zelfs doden zijn gevallen.

THC in cupcakes

Soldate Cogswell gaf in een verklaring aan dat ze inderdaad chocolade cupcakes had gemaakt, maar dat ze er geen cannabis in had verwerkt. Vijf van haar collega’s werden echter positief getest op THC, de werkzame stof in marihuana. Tevens werden er THC-resten gevonden op de verpakking waarin de vrouw de cupcakes had gedaan.

Cogswell werd veroordeeld voor acht keer het toedienen van een schadelijke stof en één keer voor schandelijk gedrag. Commandant Sandra Sukstorf, voorzitter van de krijgsraad, noemde het gedrag van Cogswell ‘schokkend’ en ‘onacceptabel’. Sukstorf benadrukte dat haar acties hadden kunnen leiden tot de dood van collega’s.

Vijf jaar

Het is voor het eerst dat er in Canada een soldaat is veroordeeld voor het toedienen van cannabis aan collega’s zonder hun weten. Cogswell hangt een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar boven het hoofd en oneervol ontslag uit het Canadese leger. De rechter doet op 16 november uitspraak.