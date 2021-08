Kun je alcohol sneller afbreken in je lichaam?

Lekker gedronken gisteravond? Het is immers maar één keer zaterdag, dus het mag! Maar misschien werd je vanochtend wakker met een behoorlijke kater. Het duurt even voordat je lichaam de alcohol in je bloed heeft afgebroken, maar zijn er manieren om dat sneller te doen?

Des te meer je drinkt, des te langer het in totaal duurt voor je lichaam om alles af te breken. Dat is mede de reden dat je soms nog ietwat… draaierig wakker wordt.

Alcohol afbreken

Vrouwen zijn gevoeliger

Denk je, als vrouw, beter drank te kunnen verdragen dan een man? Dan heb je het mis. Vrouwen raken namelijk over het algemeen sterker onder invloed dan mannen, omdat ze minder lichaamsvocht hebben. Wanneer alcohol over het bloed wordt verdeeld, zal een vrouw bij een zelfde glas een hoger promillage bereiken. Een kleinere lever zorgt er ook voor dat je borrel minder snel wordt afgebroken.

Daarbij breken vrouwen ook minder alcohol af in de maag, waardoor er meer in het bloed terechtkomt. Met als resultaat dat dezelfde hoeveelheid alcohol bij vrouwen tot 30 procent harder aankomt dan bij mannen. Ook de maandelijkse cyclus heeft invloed op de afbraak van alcohol. Net voor de menstruatie (tussen dag 20 en 25) wordt alcohol het snelst afgebroken.

De afbraak van alcohol kan niet versneld worden

Een beetje te diep in het glaasje gekeken? Geef je lichaam dan voldoende tijd om te ontnuchteren. Helaas kun je de afbraak van alcohol niet versnellen. Koffie, een koude douche of een frisse neus halen kunnen je wel een opkikker geven, maar versterken de afbraak dus niet. Koolhydraten kunnen de opname wel vertragen.

Maar hoelang duurt het voor je lichaam de drank de deur heeft gewezen? De lever heeft ongeveer anderhalf uur nodig voor de afbraak van één wijntje. Even een kleine rekensom: als je acht glazen gedronken hebt, duurt het maar liefst 12 uur voor de alcohol je lichaam heeft verlaten. Grote kans dus dat je je de volgende dag nog een beetje duf en zweverig voelt.