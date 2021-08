Vrijmibo gepland? Dit is wat er gebeurt als je te veel alcohol drinkt

Een biertje hier en een wijntje daar. Een paar lekkere cocktails op een feestje. Leuk, zo’n avondje uit, maar overal waar je komt wordt alcohol geschonken. Wat doet alcohol eigenlijk met je lichaam?



Effect van alcohol

Wat voor effect een middel heeft, heeft met een aantal factoren te maken. De drug (het middel zelf, de dosering en de manier van inname), de set (factoren in de persoon die het neemt, zoals geslacht, gewicht, psychische gesteldheid, etc.) en de setting (factoren in de fysieke en sociale omgeving) bepalen samen de werking van een bepaald middel.

Het effect van alcohol is afhankelijk van de hoeveelheid. Jellinek maakte een handig overzicht van de effecten van alcohol per aantal glazen. Mannen bereiken bij 2 glazen een promillage van 0,5 procent. Vrouwen bereiken dat al na 1 glas.

Hoe werkt alcohol?

De werking van alcohol begint wanneer alcohol de hersenen heeft bereikt. Bij opname wordt de alcohol verdeeld over het lichaamsvocht. De hoeveelheid lichaamsvocht is afhankelijk van geslacht en gewicht.

Mannen hebben meer lichaamsvocht dan vrouwen. De alcohol verdeelt zich bij hen over veel meer vocht dan bij vrouwen. Bij de man bestaat ongeveer 60 procent (tussen de 55 en 65 procent) van het lichaamsgewicht uit lichaamsvocht. Bij een vrouw is dat 55 procent (tussen de 50 en 60 procent). Een man weegt gemiddeld 80 kilo, een vrouw 68. Bij een man verdeelt eenzelfde glas alcohol zich dus over 47 liter bij een vrouw over 37,4. Wie veel weegt, heeft meer lichaamsvocht dan iemand die weinig weegt.

Hersenen

10 minuten na het drinken van alcohol komt een deel van het alcoholrijke bloed aan in de hersenen. In de hersenen beïnvloedt alcohol de manier waarop zenuwen signalen aan elkaar doorgeven. Zenuwen doen dat met behulp van bepaalde stofjes. Deze stofjes worden overdrachtsstoffen genoemd. Alcohol beïnvloedt vooral de werking van de stofjes GABA en glutamaat.

Het stofje GABA remt de werking van andere zenuwen. Alcohol maakt GABA extra actief waardoor zenuwen geremd worden. Dit is de ontspannende werking van alcohol.

Alcohol ontregelt verder verschillende functies in je hersenen. Je ziet bijvoorbeeld minder goed wat er naast je gebeurt. Dit wordt tunnelvisie genoemd. Je evenwichtsorgaan wordt aangetast. Daardoor begin je te zwalken en wordt het moeilijker om fatsoenlijk in een rechte lijn te lopen. Doordat je last krijgt van je evenwichtsorgaan zul je ook draaierig worden.

Lever

Dat je lever alcohol niet zo leuk vindt, hoeven we je niet te vertellen. Wanneer je vijf glazen alcohol of meer drinkt, ben je al aan het bingedrinken. Een deel van het alcoholrijke bloed komt ook aan in de lever. In de lever wordt de alcohol afgebroken met behulp van enzymen. De lever doet dat met een snelheid van 7 gram alcohol per uur. Een standaardglas bevat gemiddeld 10 gram alcohol. Over één glas doet de lever ongeveer 1,5 uur.

Dat bingedrinken kan effect hebben op je lever. Het kan leververvetting veroorzaken. Je lichaam kan zich daarvan herstellen, tenzij je vaak drinkt. Leververvetting kan zich dan ontwikkelen tot levercirrose. En dat is iets wat je niet wilt hebben. De lever raakt dan steeds meer beschadigd en gaat minder goed werken. Om het functieverlies van de lever te compenseren, gaan de gezonde levercellen zich delen. Bij beginnende levercirrose kan de lever daardoor eerst groter worden. In een later stadium wordt de lever juist weer kleiner.

Dopamine

Dopamine wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. De meeste mensen die te veel alcohol drinken, zullen zich dan ook erg gelukkig voelen. Maar dat hebben de meeste mensen ook als ze een hamburger, chocola of chips eten. Alcohol zorgt ervoor dat er extra dopamine afgegeven wordt. De afgegeven dopamine wordt opgevangen door zogenaamde dopaminereceptoren. Nu kan een bepaald gen ervoor zorgen dat er minder dopaminereceptoren zijn. Het beloningscentrum functioneert dan minder goed waardoor iemand minder goed in staat is te genieten.

Bij een minder goed functionerend beloningscentrum zal het gebruik van alcohol (of drugs) extra dopamine vrijmaken en een zeer krachtige en positieve ervaring opleveren. Hierdoor zijn zij vatbaarder voor verslaving. Deze genetische structuur is erfelijk bepaald.